La Junta acata el rechazo de Puente Genil al centro de menores inmigrantes

La Junta de Andalucía asume la decisión del ayuntamiento de Puente Genil que se niega a abrir un centro de acogida de menores extranjeros no acompañados en la localidad.

La delegada territorial de Igualdad y Políticas Sociales, María Ángeles Luna, ha recordado que la Junta “no tiene las competencias” para imponer su criterio a un Ayuntamiento que no quiere un centro de estas características en su término municipal. “Si el ayuntamiento de Puente Genil ha considerado que en su localidad no es conveniente abrir un centro, ellos entenderán por qué” ha añadido Luna. La delegada ha insistido en que la Junta “está dispuesta a colaborar con todos los ayuntamiento de Córdoba y de Andalucía estén dispuestos a acoger este tipo de instalaciones”. “Abrirán todos los que sean necesarios donde se consideren necesarios” ha añadido la delegada.

Luna ha recordado en que los menores extranjeros que están acogidos en este tipo de centros no son violentos, como temen los vecinos. “Son niños que vienen con una problemática particular y hay que solidarizarse con ellos”. “Yo le pido a todos los vecinos de Córdoba que se metan la mano en el pecho y piensen en sus hijos porque estos menores también son hijos de unos padres y unas madres que no están con ellos, desafortunadamente” ha añadido la delegada

El Ayuntamiento de Puente Genil, gobernado por el socialista Esteban Morales, sigue guardando silencio.