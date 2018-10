Victoria bálsamica

El Montakit Fuenlabrada (2-0) derrotó al Telenet Giants (1-1) de Amberes (Bélgica) por 96-84 en un partido de la Champions League FIBA que fue un bálsamo para la convulsa situación del equipo, dirigido este martes por el segundo entrenador Josep María Raventós tras la destitución de Agustí Julbe. El equipo espera anunciar antes del jueves su nuevo técnico.

Popovic: “Nosotros no hemos cambiado al entrenador”

El escolta croata habló de la destitución de Julbe. "Los jugadores no cambian entrenadores, no ponen entrenadores, nosotros aquí solo estamos para entrenar y ser profesionales", aseguró y dejó claro que no ha partido de una rebelión del vestuario. “Nadie de los jugadores tenía un problema con Agustí y él tampoco tenía nada con nadie. Yo tuve una conversación con él al despedirse".