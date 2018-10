Las lluvias dejan 65 l/m2 en Xàbia

La gota fría que tiene en alerta a toda la Comunitat Valenciana ya se ha hecho notar en la provincia. Este jueves, el nivel de preemergencia en el litoral norte ha aumentado a naranja por riesgo de fuertes lluvias, especialmente en Xàbia, donde han caído 65 litros por metro cuadrado, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Le siguen el Cap de la Nau (52,1 l/m2), Denia (36,9) o Els Poblets (23).

En el resto de la provincia, el nivel de aviso es amarillo y el riesgo de lluvia aumentará de cara a la tarde, aunque la previsión de la AEMET es que no se superen los 60 l/m2.

De momento no hay que destacar ninguna incidencia en la provincia, según el Consorcio Provincial, que no ha tenido que actuar. No obstante, está preparado todo el dispositivo: 100 bomberos para actuar de inmediato -que podrían llegar a ser 600 si fuera necesario-, el helicóptero de rescate y la unidad canina.