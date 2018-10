Los trenes desechados de Extremadura prestarán servicio en Andalucía

Renfe destina al trayecto Sevilla-Granada, Sevilla-Málaga y Algeciras-Granada trenes regionales que retira de Extremadura, donde el servicio ferroviario ha sido cuestionado por instituciones y ciudadanía.

Renfe destinará al trayecto Sevilla-Granada y Algeciras-Granada trenes regionales que retirará de Extremadura, donde el servicio ferroviario ha sido cuestionado (por nefasto) por las instituciones y la ciudadanía.

Desde el 1 de noviembre próximo, los trenes Automotor 598 que prestan servicio en la comunidad vecina, realizarán los trayectos Algeciras-Antequera y Sevilla-Antequera. Los trenes no pueden continuar hasta Granada y el trayecto, desde Antequera, se completa en autobús.

Los trenes Automotor 599 que actualmente realizan esos servicios en ambas líneas andaluzas pasarán a operar en Extremadura para mejorar las prestaciones de Renfe en esa comunidad.

Por el momento no está previsto que los regionales del modelo 599 que circulan entre Granada y Almería sean cambiados.

La información ha sido confirmada a Radio Granada por fuentes cercanas a Renfe y, además, por el Sindicato de Maquinistas y el sindicato CGT. Ambos aseguran que los trenes ya estuvieron operando en Andalucía, precisamente en estas líneas, hasta hace ocho años y se retiraron porque se averiaban con frecuencia.

Las averías se han seguido produciendo en Extremadura. Renfe justifica el cambio asegurando que los trazados en las líneas andaluzas a donde son destinados no requieren tanto esfuerzo. Los maquinistas aseguran que no es así y que las pendientes y trazados de las líneas andaluzas donde operarán requerirán de esos trenes esfuerzos que sus motores no son capaces de soportar, por lo que auguran iguales o mayores problemas que los surgidos en Extremadura.

Servicios hasta Granada

A partir de junio, cuando la línea férrea entre Antequera y Granada esté disponible, Renfe tiene previsto restablecer los servicios mencionados desde Sevilla y desde Algeciras hasta Granada, pero el servicio será prestado por estos trenes que tantos problemas han presentado en tierras extremeñas.

Renfe se plantea retomar estos servicios por la vía convencional a partir de junio cuando las líneas convencional y de alta velocidad queden validadas por el organismo autónomo de seguridad ferroviaria. A la vez, como ayer adelantó Radio Granada, implantará un servicio de alta velocidad entre Granada y Sevilla vía Córdoba que reducirá el trayecto de las tres horas de los trenes regionales a dos por la vía AVE.

El modelo de tren más avanzado que ahora es desplazado a Extremadura lleva prestando servicio en Granada ocho años.