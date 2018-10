"Sentía pánico en las entrevistas de trabajo"

Alberto Tapiz tenía diez años cuando sus profesores comunicaron a sus padres que sufría tartamudez, aunque comenzó a manifestarse con dos o tres años, cuando empieza el proceso natural de aprendizaje. "Yo tenía muchas dificulates para expresarme en público y para comunicarme con mis compañeros", explica en A vivir que son dos días Euskadi.

La tartamudez es un desorden que afecta a cerca del 1,5% de la población. El día 22 de octubre se celebra el Día Internacional de la Tartamudez bajo el lema Yo no me callo y, desde la Fundación Española de la Tartamudez recuerdan que, en el ámbito escolar, el 83% de las personas con esta disfunción reconoce haberse sentido en alguna ocasión víctima de acoso.

La tartamudez puede llegar a condicionar el día a día. Alberto señala que, para él, uno de los momentos más difíciles era el de las entrevistas de trabajo. "Tenía un pánico enorme a lo que pudieran pensar en la entrevista", advierte. "Llegué a un punto en el que vi que mi día a día se iba condicionando múchísimo por la tartamudez. Quería quedar menos con los amigos porque creía que les podía dar vergüenza ajena estar conmigo, casi no podía llamar por teléfono por el miedo a lo que pudieran pensar, no quería entrar a un bar. Entonces, di un golpe y pensé que esto no podía continuar así", explica este guipuzcoano de 40 años observador meteorológico en la Agencia Estatal de Meteorología de profesión.

Para Blanca González, logopeda experta en tartamudez, es importante abordar esta disfunción tanto de forma individualizada como desde el ámbito de la familia. "Lo más importante es la detección precoz", advierte, porque es un trastorno complejo multicausal con un gran soporte neurológico que no se elimina pero sí se maneja para facilitar la fluidez.