Madrid solo gastó el 34% de las ayudas al alquiler en pleno 'boom' de precios

En Madrid, se llegan a pagar 700 euros al mes por 20 metros cuadrados. Un dato que retrata a la perfección la "crisis de acceso a la vivienda" que sufre Madrid, donde a día de hoy, las familias dedican un 40% de su sueldo a pagar el alquiler, según el informe publicado por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.

Los madrileños sudan la gota gorda para encontrar un alquiler, los precios están por las nubes, pero las ayudas llegan con cuenta gotas. La Comunidad de Madrid reconoce que, en 2017, solo utilizaron el 34% del presupuesto dedicado a las ayudas al alquiler – que pertenecen al Plan Estatal de Viviendas. Es decir, de los 22.658.361 euros en subvenciones que podrían haber entregado a las familias, solo gastaron 7.901.013 euros. O dicho de otro modo, la Consejería de Vivienda dejó de gastar casi 15 millones de euros - no ejecutó el 66% de esas ayudas-, según sus propios datos.

“En 2016 se concedieron 4.484 ayudas al alquiler, se dedicaron 8'8 millones. Y en 2017, las ayudas llegaron a 6. 962 personas por un valor de 13'7 millones”, asegura el director General de Vivienda de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez, que este viernes ha comparecido en la Comisión de Economía.

La explicación de la diferencia entre esos 13’7 millones – que se han aportado en la comisión-, frente a los 7’9 millones – que figuran en las tablas oficiales de la Consejería de Vivienda-, se debe a que la Comunidad de Madrid diferencia entre el ‘compromiso adquirido’ – es decir, el dinero que reserva para las personas que han solicitado las ayudas- y las ‘obligaciones reconocidas’ – es decir, el dinero que realmente entregan en subvenciones, una vez que hayan acreditado que tienen derecho a recibirlas-.

¿Por qué se han entregado pocas ayudas?

La explicación está en el papeleo. Si las familias no justifican a tiempo, y debidamente, que cumplen todos los requisitos, la Comunidad de Madrid no puede conceder esas ayudas al alquiler. “Tendrán que acreditar que han pagado ese alquiler, por el cual van a recibir una ayuda. Lógicamente, no se puede pagar algo sobre lo cual, no se ha cumplido la obligación de acreditar”, aclara José María García Gómez.

Al Partido Socialista no le convence esa explicación. “Dejar más del 60% de las ayudas sin entregar es una lamentable noticia que demuestra la incapacidad de que tiene este Gobierno a la hora de gestionar algo tan importante, como las ayudas para las familias más necesitadas”, denuncia el diputado socialista, Daniel Viondi.

La Consejería de Vivienda admite a la SER que, a día de hoy, no se han convocado las ayudas al alquiler de 2018, pese a que se está agotando el año. La explicación que ofrecen a esta emisora es que, hasta julio no se firmó el nuevo convenio entre el Estado y las Comunidades Autónomas para definir cuánto dinero deben recibir del Plan Estatal de Ayudas al Alquiler. Desde el departamento que dirige Rosalía Gonzalo aseguran que será en enero de 2019 cuando se convoquen las ayudas de 2018. Aunque lleguen tarde, se abonarán con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año, siempre y cuando cumplan los requisitos.