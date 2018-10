El Consorcio dice que la fluidez del Metro no depende de poner más trenes

Como cada Navidad, el Consorcio Regional de Transportes planificará los servicios extraordinarios del transporte público madrileño. En el caso de Metro de Madrid, el dispositivo especial se ha adelantado a “septiembre” con el objetivo de dar “más fluidez” al servicio, según ha explicado la Consejera de Transportes en una entrevista en El Mundo. Pero Rosalía Gonzalo admite que ese servicio especial no supone poner más trenes.

¿Cómo se consigue mayor fluidez en el servicio sin incorporar más trenes? Esa es la pregunta que la Cadena SER ha trasladado al Gerente del Consorcio Regional de Transportes. “Hay que poner más personal en las estaciones para canalizar adecuadamente el tránsito de viajeros, es decir, que la subida a los trenes sea más rápida, y por tanto se pueda transportar más gente con los mismos tiempos y los mismos pasos [trenes en circulación]”, explica a la SER Alfonso Sánchez.

El Gerente cree que se puede mejorar la fluidez de Metro en Navidad sin poner más trenes porque “la fluidez en Metro no solo es el paso de los trenes por la estación. Ante la demanda alta, también hay que dar fluidez al tránsito de los usuarios dentro de los andenes”.

El Consorcio atado de pies y manos por Madrid Central

El Gerente del Consorcio Regional de Transportes lamenta que ante el apagón informativo del Ayuntamiento de Madrid "no pueden planificar con rigor" la movilidad tras la restricción del centro de la capital. El máximo responsable de este organismo no cree que deban “mediar” en la guerra abierta entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. Las dos administraciones se reprochan mutuamente la falta de lealtad institucional, unos por no dar información detalla sobre su proyecto para reducir la entrada a los no residentes, y los otros, porque se niegan a sentarse para hablar de medidas que pueden solucionar la movilidad de los madrileños que tendrán que adaptar al nuevo modelo de Madrid.

El argumento que manejan en la dirección del Consorcio Regional de Transportes creen que difícilmente podrán coordinar lo que no conocen: “Para definir la movilidad hay que tener todos los datos precisos y concisos de lo que se va a hacer [con Madrid Central]. Con esos datos mínimos, no nos generan la información suficiente para poder planificar todo el transporte afectado”.

El Ayuntamiento de Madrid se queja porque, desde mayo, llevan solicitando – sin éxito- reuniones a la Comunidad y al Consorcio Regional de Transportes para tratar temas para mejorar la movilidad en Madrid, como el billete anticontaminación o la renovación de la flota de la EMT. Si las agendas lo permiten, la próxima semana se celebrará una nueva reunión de la Comisión Delegada del Consorcio Regional de Transportes, donde se podría incluir ‘Madrid Central’ en el orden del día, siempre y cuando, “alguna de las partes lo solicite”, aclara el gerente del Consorcio.