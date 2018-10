Ramiro González: "Yo he volado con Ryanair y no he tenido nunca ningún problema"

"El servicio que está dando Ryanair en Foronda es un buen servicio". Así de contudente se ha mostrado el diputado general de Álava, Ramiro González, tras conocer la información de la CADENA SER en la que agencias de viajes de Vitoria recomiendan no usar Ryanair por los problemas que puede ocasionar a los pasajeros.

"Yo he volado con Ryanair desde Foronda varias veces en este tiempo y no he tenido nunca ningún problema", ha explicado Ramiro González que ha defendido los precios "extraordinarios" que ofrece la compañía irlandesa: "Yo he viajado por 25-30 euros".

La Diputación alavesa junto al Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Vitoria subvencionan los vuelos de Ryanair en Foronda. El acuerdo es pagar 3,2 millones de euros durante 4 años a la compañía irlandesa.

En una entrevista concedida a la CADENA SER el diputado general no descarta que "como con todas las compañias puede haber problemas, pero en Foronda ha habido muy pocas cancelaciones". "Ha habido algún efecto por la huelga , pero estamos satisfechos con el nivel de servicio que se está dando en Vitoria", ha añadido Ramiro González.

González ha explicado además que "normalmente" los vuelos con Ryanair no se contratan a través de las agencias de viajes.

Ryanair, por su parte, no ha querido hacer referencia directa a las reflexiones de las agencias de viajes de Vitoria y ha defendido que su modelo de bajo coste les permite ofrecer "las tarifas más económicas de Europa".