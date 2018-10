Cómo evitar que las críticas te hagan mala persona

Todos en algún momento de la vida hemos sido blanco de críticas y comentarios desagradables, el reto ante estas situaciones es saber cómo encajarlo y darle la importancia adecuada. Pero la clave está en que no generen en nosotros sentimientos negativos hacia quien las emite, bien sea de odio o de rabia. “Lo importante es que esos comentarios no nos hagan mala persona”, indica Fernando Álvarez, coach y entrenador emocional (www.desdelatrinchera.com).

Tenemos, indica, el poder de no darle al otro la capacidad de convertirnos en lo que no queremos ser. Tomar conciencia de lo que pasa, respirar para calmarnos y si es posible hablar con la persona que nos critica para aclararla situación. “Lo haremos de forma asertiva, nunca violenta, diciendole cómo nos hace sentir para intentar modificar su conducta”.

Si esto no fuera posible, es mejor relativizar la situación y no cambiar nuestro comportamiento para demostrar a los que prestan oídos a las maledicencias que “la crítica hacia mi persona no es cierta, la mejor manera de demostrarlo en con nuestro comportamiento”. En todo caso, nunca permitir que la situación nos genere odio.

