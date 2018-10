Aprobado Madrid Central: "Un día histórico en la lucha contra la contaminación"

Tal y como estaba previsto desde la semana pasada, el Ayuntamiento ha aprobado este lunes Madrid Central, la zona de Bajas Emisiones y prioridad residencial del centro de la capital. La Junta de Gobierno Extraordinaria ha dado luz verde al proyecto ante las críticas de PP, Ciudadanos y el Gobierno regional, que amenaza con llevarlo ante los Tribunales si el consistorio no lo paraliza.

Para el Ayuntamiento Madrid Central marcará un antes y un después en la lucha contra la contaminación de la ciudad de Madrid. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés y el delegado de Economía y Hacienda y concejal del distrito centro, Jorge García Castaño han coincidido en que "es un día histórico en la lucha contra la contaminación". "Es de estos días en los que dices: 'para esto llegamos a gobernar la ciudad de Madrid, para tomar medidas como esta'", decía Castaño.

"Una medida absolutamente necesaria", según el Ayuntamiento, porque Madrid lleva desde 2010 incumpliendo los niveles de contaminación que marca la Unión Europea. Bruselas lleva años pidiéndole a Madrid que revierta esta situación y que muestre un compromiso claro para luchar contra la contaminación. Para el Gobierno municipal Madrid Central es una de las claves de ese compromiso. "Lo primero que recibo cuando llego en junio al despacho del área de Medio Ambiente y Movilidad", cuenta Sabanés, "es el requerimiento de la Unión Europea diciendo que no valen los proyectos que se han presentado hasta ahora y que nos da un tiempo para presentar unos nuevos que preserven la salud de la ciudadanía madrileña".

De hecho, Europa hace entonces referencia expresamente a las zonas de Bajas Emisiones y restricciones al tráfico, como Madrid Central, porque son las más efectivas para reducir los gases contaminantes. Con esto, el Ayuntamiento prevé que reducirá en un 40% las emisiones en el centro, acabando con unos 76.000 viajes diarios.

Están convencidos de que Madrid Central va a suponer un cambio muy positivo en la calidad del aire y en la movilidad. Por eso, no titubean ante las amenazas del Gobierno regional. "Quien se ponga en frente de estas medidas, no solo se está poniendo en frente de este equipo de Gobierno", dice Jorge García Castaño, "se está poniendo en frente del Gobierno de España, de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud y de años de reivindicaciones vecinales".

Sabanés le pide al presidente Ángel Garrido que elija o los intereses electorales y partidistas o la salud de los madrileños: "Amenazan con la ordenanza, con Madrid Central y con el protocolo. Lo que tenemos que preservar es la salud y la Comunidad de Madrid tendrá que ver si se alinea con instituciones como la Organización Mundial de la Salud y con la Unión Europea o con otros intereses".

Sin multas hasta marzo

Madrid Central entra en vigor, tal y como estaba previsto, el 30 de noviembre, pero en período de pruebas. En enero empezará a funcionar el sistema informático de gestión de multas, pero durante enero y febrero los que se salten la norma y entren a Madrid Central no recibirán una multa, sino una carta informándoles de la infracción. En caso de reiteración, enviarán una segunda carta a los 15 días.

"Nuestro objeto no es que Madrid Central genere sanciones, sino que sea muy identificable, muy claro y muy intuitivo para rebajar el impacto sancionador". Las multas, por lo tanto, empezarán después de esos dos meses de cartas y serán de 90 euros, como en las actuales áreas de prioridad residencial.

Otras fechas importantes:

A partir del 29 de octubre las personas con movilidad reducida y los profesionales de carga y descarga pueden comenzar a darse de alta para obtener permiso.

las personas con movilidad reducida y los profesionales de carga y descarga pueden comenzar a darse de alta para obtener permiso. El 28 de noviembre podrán comenzar las peticiones de autorizaciones puntuales y permisos para trabajadores en Madrid Central que residan fuera de Madrid con horario nocturno. Pueden hacerlo a través del 010.

podrán comenzar las peticiones de autorizaciones puntuales y permisos para trabajadores en Madrid Central que residan fuera de Madrid con horario nocturno. Pueden hacerlo a través del 010. El 8 de enero empieza el período de trámites por vía telemática en el perfil de usuario de Madrid Central.

Los residentes no tendrán que dar de alta su vehículo, sino que lo hará de forma automática el Ayuntamiento cruzando datos con la DGT. Además, han cambiado el sistema para los comerciantes y proveedores. Hasta ahora cuando un repartidor o una persona que prestaba un servicio entraba en un área de prioridad residencial necesitaba de una autorización puntual que tramitaba el establecimiento. Ahora ya no hará falta porque estas personas podrán darse de alta en el sistema. Aún así, los establecimientos tendrán diez autorizaciones puntuales al mes, en vez de 20 como hasta ahora. "Con esto la necesidad de esas autorizaciones se reduce muchísimo", explica Paz Valiente, directora de sostenibilidad del Ayuntamiento, "no obstante, atendiendo a la preocupación que el sector ha mostrado se ha decidido dar este número de puntuales".

Además, el Ayuntamiento ha anunciado también que van a ser flexibles. Van a estar continuamente evaluando cómo funciona para introducir, si se diera el caso, las modificaciones necesarias.