Jesús Vázquez: "No se pueden pedir obras en mociones y luego no apoyar los fondos para dotarlas"

El regidor afirmaba en los micrófonos de Hoy por Hoy Ourense que no se puede bloquear una situación y aparecer después como salvador de la misma. En referencia a la oposición, a quien ha calificado como formaciones que no gobiernan, y no aportan nada; Vazquez ha criticado que se pidan primero obras en mociones, y luego esos mismos partidos se nieguen a dotarlas económicamente. También señala que es importante que se desbloquee la situación para que los proveedores del Concello puedan cobrar, situación que salía adelante con la abstención popular cuando estaban en la oposición.

Sobre los plenos extraordinarios celebrados durante los últimos días, el alcalde se mostraba satisfecho de poder sacar adelante obras proyectadas y pendientes de dotación económica; obras que implican a calles como Bedoya o Valle Inclán; así como equipamientos deportivos o la perrera municipal.

Acerca de su situación en minoría, Jesús Vazquez reflexionaba sobre que todo el mundo debería pasar por determinados puestos para que vea la dificultad de sacar adelante proyectos. También aseguró el regidor que su equipo de Gobierno siempre ha tendido la mano y lo seguirá haciendo.