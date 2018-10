Sonriente, agradecida y emocionada, Marian ha llegado a su radio, Radio Bilbao con una gran bolsa de la que ha sacado un gran bizcocho. "Es para vosotros, es vuestro cumpleaños. Y 40 de los 85 años os he acompañado". El equipo al completo nos hemos visto desbordados por la amabilidad y el cariño de esta oyente de Galdakao, jubilada de Osakidetza donde ha lidiado en áreas como Oncología.

"No sabéis lo que significa para mí la radio. Vivo sola y me hace desde que me levanto mucha compañía. Me informa y me entretiene. Gracias a todos." Y durante su entrevista en Hoy por Hoy Bilbao, Marian nos ha vuelto a sorprender. Tras pedirnos permiso, ha leído el poema titulado 'Desde el Pensamiento y la Palabra'.

El poema, que aquí puedes recuperar, comienza diciendo "Te amo porque eres fiel testigo de la historia y estás allí donde la violencia golpea sin piedad y la paz se desangra". Para a continuación insistir en lo que la radio supone para ella asegurando que "te amo porque te mezclas con los que nada tienen y compartes con ellos su sueños, su miedo, su nada...".

Gracias Marian. Desde nuestro reconocimiento y agradecimiento. Y gracias a tantas personas que siguen al otro lado y consideran este medio como el más adecuado para informarse y entretenerse como hoy nos ha confesado Marian.

Mila esker.