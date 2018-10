Un hombre pinta la tumba de Franco

Un hombre ha pintado con pintura roja la tumba de Franco en el Valle de los Caídos. El hombre, que ha dibujado una paloma y ha escrito "por la libertad", está en el cuartel de la Guardia Civil de El Escorial y va a ser acusado de los delitos de daños y odio. Tras ser detenido, el hombre ha gritado "por la libertad y por la reconciliación de todos los españoles. No tengo nada contra Franco", decía. El hombre es un escultor gallego llamado Enrique Tenreiro.

Fuentes del Valle de los Caídos han confirmado que el suceso ha tenido lugar en la misa de las 11. La seguridad del templo ha retenido al hombre hasta que ha llegado la Guardia Civil. El vídeo ha sido grabado por el fotógrafo Pedro Armestre, que en Twitter asegura que se ha tratado de "una acción protesta". Según ha informado Patrimonio Nacional, el hombre ha metido la pintura en la Basílica en un recipiente de plástico, material que no puede detectarse por los sistemas de seguridad.

Momentos de "tensión"

En conversación con la Cadena SER, Armestre ha explicado que recibió una llamada avisándole de lo que iba a suceder en la tumba de Francisco Franco: "Me dieron un contacto de una persona, a la que yo he visto esta mañana". El fotógrafo ha explicado a la SER que Tenreiro le contó que iba a ponerse "sobre la tumba de Francisco Franco" e iba a "dibujar una paloma de la paz con una pintura roja". El protagonista del incidente le explicó que era "una acción" en la que buscaba "un punto de reconciliación en los dos bandos" porque en su familia "hubo gente de los dos". "Al principio ha habido un momento de tensión, iba a empezar la misa, la gente no sabía muy bien qué estaba ocurriendo y ha habido así como un poco de nervios pero ha sido reducido muy rápido. Ha durado como mucho un minuto", ha explicado a la SER.

Este incidente se produce en pleno debate sobre el destino de los restos del dictador, que será exhumado del Valle de los Caídos antes de que acabe el año, según el compromiso del Gobierno de Zapatero. El Congreso aprobó el pasado mes de septiembre el decreto para sacar a Franco del Valle de los Caídos. El debate se centra ahora en dónde volver a enterrar sus restos; la familia del dictador quiere que sea en el panteón familiar de la catedral de La Almudena de Madrid, pero el Gobierno se niega argumentando que podría convertirse en un lugar de exaltación del franquismo. Por su parte, la Iglesia no se pronuncia sobre el destino final de los restos de Francisco Franco.