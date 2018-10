El Gobierno dice que están de acuerdo con el Vaticano en que Franco no puede ser enterrado en La Almudena

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado en el Congreso de los Diputados que el Vaticano y el Ejecutivo están de acuerdo sobre la exhumación de Francisco Franco: el dictador no puede ser enterrado en la catedral madrileña de La Almudena. El acuerdo se alcanzó, según ha explicado Calvo en los pasillos del Congreso, en la reunión que mantuvieron el lunes la vicepresidenta y el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin. Calvo ha calificado el encuentro de "muy cordial, útil y productivo".

Carmen Calvo ha subrayado que cuenta con el apoyo del propio cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que "ya dijo el otro día que a ellos no les parece bien" que los restos del dictador se trasladen allí, como pretende la familia. "El propio Osoro lo dijo el otro día; a ellos no les parece bien y en este sentido, lo que acordamos fue estar de manera conjunta, tanto el Gobierno como la Iglesia Católica, para encontrar una salida que obviamente no puede ser La Almudena", ha asegurado la vicepresidenta.

La vicepresidenta ha argumentado, echando mano de la "legislación vigente en España", que "el lugar donde estén los restos tiene que ser un lugar donde no puedan producirse situaciones de enaltecimientos ni homenajes" y ha recordado que el Gobierno tiene "instrumentos" para que esto se cumpla.

Cambio de discurso de la vicepresidenta

La familia Franco, que tiene un panteón en la catedral de La Almudena de Madrid, ha mostrado su deseo de que Francisco Franco sea enterrado allí. Solo hace unas semanas la propia vicepresidenta aseguraba que el Ejecutivo "no puede hacer nada más que respetar" el deseo de la familia, pero ahora, tras la reunión con el secretario de Estado vaticano, el discurso ha cambiado. Si lo que Calvo ha asegurado es así, también habría variado la posición de Carlos Osoro, que entonces se mostró dispuesto a acoger los restos de Franco en la cripta de la catedral madrileña porque "la Iglesia ha sabido acoger siempre a todas las personas".