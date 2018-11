Duarte: "Lo importante ahora no es ser primero o segundo; es estar ahí"

Domingos Duarte es el "chico de la película" esta semana. Su gran actuación ante Las Palmas y su gol en la última acción del choque le han convertido en el protagonista de la semana. Una circunstancia que no le hace perder su habitual humildad: "¿mi gol? Es un punto, nada más". Un tanto para empatar y que sirve de consuelo tal y como se desarrolló el encuentro. "Fuimos a por los tres puntos, pero tal y como fue el partido un punto es lo menos malo". Su gol llegó en una jugada a balón parado, algo que no es extraño porque "aquí se trabaja mucho la estrategia. Es una vertiente del partido que puede decidirlos".

Al central del Deportivo no le sorprende el nivel que se está mostrando en la categoría, con un Depor que pese a su buen arranque es cuarto en la tabla. "Lo importante ahora no es ser primero o segundo, es estar ahí. Es una liga muy competitiva. Cuando vine sabía lo que me esperaba. Es una liga donde se juega bien al fútbol".

El encuentro de Las Palmas volvió a estar rodeado de polémica, con una pugna entre ambos banquillos y las posteriores expulsiones de Bernardo Tapia, Yvan Castillo y el técnico amarillo Manolo Jiménez. "No estuve en esa jugada. Yo tenía amarilla y por si acaso... me alejé del sitio". Tras el partido del sábado, los coruñeses suman 8 expulsiones en 12 partidos, unas cifras que no concuerdan con el fútbol que practica el equipo y su manera de defender. "Algunas expulsiones llegan por hablar. Tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar. Los árbitros tienen reglas muy específicas y si te pasas de la raya sabes qué te va a pasar".

El próximo test de los blanquiazules será ante un Real Oviedo que no juega en Riazor desde el año 2000. Duarte avisa del peligro de los ovetenses: "conocemos al Oviedo, sabemos cómo juegan, es un equipo muy complicado, duro, juegan bien". Los de Natxo González juegan en casa, donde el equipo muestra su mejor cara. "El equipo es el mismo pero hay un plus más por nuestra gente. Queremos jugar fuera como en casa, pero está siendo así. Tenemos que hacerlo mejor fuera".

En el aspecto personal, Duarte se muestra satisfecho con su rendimiento hasta la fecha. "Estoy haciendo bien mi trabajo y a ver si puedo seguir mejorando". Una mejoría que podría incluir aumentar sus registros goleadores. "No es habitual para mí hacer goles, no tengo mucho gol, pero me esta saliendo bien. ¡A ver si llego a cinco!".