La decisión del portavoz de Ganar Fuenlabrada, Alejandro Álvarez y de la edil Ruth Pascual, ambos de Equo, de abandonar el grupo municipal, pero mantener el acta como concejales no adscritos, ha levantado ampollas en esta formación. La decisión se produce después de que en agosto se anunciará que el partido verde no iría en confluencia con Podemos en Fuenlabrada de cara a las elecciones municipales de 2019. Una decisión que en el grupo municipal se conoció a través de las redes sociales y no por sus compañeros.

Fue la primera decepción, pero la marcha del grupo y el no entregar el acta de concejal ha colmado el vaso, por eso, Isabel Déniz, concejala de Ganar y miembro de Podemos, hoy ha puesto en su boca, lo que puede ser el sentir de la candidatura popular. “Nos sentimos traicionados” ha dicho, es más, cree que “se ha traicionado el proyecto” por el que también apostaron Álvarez y Pascual a principio de legislatura. Ambos tomaron la decisión de marcharse después de que la Asamblea de Ganar, órgano de máxima decisión, votará a favor de que dejaran la portavocía y las actas, aunque esto último no lo han hecho.

Isabel Déniz y Sergio Manzano, el otro concejal que se mantiene en Ganar Fuenlabrada, coinciden en que no ha habido crisis, ni desacuerdos graves y critican que en plenas negociaciones, con grupos de trabajo creados para confluir en una candidatura conjunta de cara a las municipales, no se habló del alejamiento de Equo, sino que se conoció por sorpresa. “Podemos tener diferencias, pero se habla y se unen fuerzas”. En ello siguen, ahora con negociaciones a tres bandas, Ganar, Podemos e IU. Déniz confirma “habrá Candidatura de Unidad Popular en Fuenlabrada, pero todavía no sabemos con qué nombre se presentará”.

Álvarez declaraba ayer a SER Madrid Sur que serían concejales no adscritos porque consideraban que los 16 votos de la Asamblea, que pidieron dejaran sus actas, no representan a los más de 13.000 personas que les votaron.