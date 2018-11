La Comunidad mintió al negar el sobrepeso de las ambulancias

La Comunidad se apoyó en este informe para rebatir las denuncias de los técnicos del SUMMA y la información publicada por la Cadena SER el pasado mes de agosto. Los trabajadores alertaban de que los vehículos del servicio pesaban más de lo que permitía la ley y la gerencia del SUMMA aseguró que tenía un informe a la Guardia Civil que verificaba que eso era falso. Ese informe le sirvió al viceconsejero de Sanidad, Fernando Prados, para asegurar taxativamente que: "Cuando vinieron cargamos en la UVI todo lo que se podía cargar, todos los aparatos, incluida la incubadora, y le sumamos también el peso de los siete ocupantes. La Guardia Civil nos dijo que estábamos dentro del peso".

No era cierto. La Cadena SER ha tenido acceso a ese informe realizado por la Guardia Civil en enero de 2017, en el que se constata que en ese momento todas las ambulancias superaban la Masa Máxima Autorizada por ley para esos vehículos. Pese a ello, y utilizando este informe, tanto el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, como el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, han insistido - este último en sede parlamentaria - en que la Guardia Civil aseguraba que todo estaba correcto.

Pero el SUMMA sabía que no era así, de hecho, el propio informe de la Benemérita dice que: "conocida la dimensión del problema que se expone, la gerencia en aras de buscar una solución" y para que las ambulancias pudieran seguir circulando, se vio obligada a solicitar una modificación administrativa para aumentar el Peso Máximo Autorizado de los vehículos a los 4.050 kg. Para hacerlo alegó la sustitución del soporte de la camilla original por otra bancada. Un cambio que según los trabajadores no se ha producido.

Los técnicos del SUMMA llevan desde 2014, año en que se inició la concesión con la empresa Fraikin Assets, insistiendo en el peligro que conlleva la conducción de estos vehículos cuando están por encima de su peso. Tienen certificados oficiales de diferentes estaciones de ITV (Inspección Técnica de Vehículos) en los que consta que el peso de las UVI siempre supera el límite permitido, incluso sin paciente en el interior.

En 2016, después de que la Guardia Civil multara a una de estas UVI por superar en 205 kilogramos el Peso Máximo Autorizado (PMA) para ese tipo de vehículo (3.880 kilogramos según la ficha técnica), el entonces Consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, y el Gerente del servicio, Pablo Busca, le quitaron importancia a la sanción argumentando que el exceso de peso era de tan solo 10 Kg porque la Ley de Seguridad Vial no sanciona mientras no se supere el 5% de la Masa Máxima Autorizada.

El peso de las UVI del SUMMA regularizadas a 4050 kg que con un 5% de variabilidad podrían llegar a 4252kg 24/7/365 On fire!! — Pablo Busca (@pablobusca) 17 de febrero de 2017

A pesar de defender esa versión, unos unos meses después es cuando la gerencia pide a la Guardia Civil que realice el estudio del que estamos hablando para comprobar el peso de todas las ambulancias del SUMMA.

Respecto a la multa que la Guardia Civil puso en 2016 por exceso de peso a una UVI del SUMMA, tanto Garrido, como Ruiz Escudero y Fernando Prados aseguran que nunca llegó, esto contrasta claramente con el tweet que, en su día, colgó el entonces Consejero de Sanidad Jesús Sanchez Martos: "yo utilizo el rigor de los datos y dispongo de la multa y la ficha de ITV".

es su opinión y la respeto. Yo utilizo el rigor de los datos y dispongo de la multa y la ficha de la ITV — Jesus Sanchez Martos (@jsanchezmartos) 2 de diciembre de 2016

Pese a todo, la Comunidad de Madrid ha prorrogado por un año más el servicio a la concesionaria a la que abonará un millón y medio de euros. El contrato inicial de arrendamiento de los 36 vehículos (que debían ser nuevos) ascendió a seis millones y medio de euros, el contrato se renueva por un millón y medio sin que la concesionaria tenga que cambiar ninguno de los vehículos.

Desde la Consejería de Sanidad aseguran que todas las UVI están homologadas, que cumplen con el peso que establece la normativa y que no hay sanción hasta que se supera el 5% del peso máximo autorizado. Lo que no cuentan es que por solo un kilogramo que se exceda del peso máximo autorizado, la situación ya es ilegal (aunque no haya sanción) y en caso de accidente el seguro no cubre a los ocupantes.