Tino: "Sobre todo estoy ilusionado con lo que veo dentro"

Mientras el deportivismo se muestra ilusionado con los resultados y la imagen de fiabilidad que da el equipo semana a semana, el presidente del Deportivo, Tino Fernández da un nuevo argumento para alimentar el sueño de regreso a Primera. Para el dirigente blanquiazul, el vestuario y la calidad humana de la plantilla y el cuerpo técnico suponen el mayor motivo para creer en el objetivo. "Yo sobre todo estoy ilusionado con lo que veo dentro", afirma el presidente del Dépor. "Me transmite muy buenas sensaciones y me hace una ilusión especial. Las actitudes y las relaciones entre los actores. Creo que son relaciones muy sanas y actitudes muy ilusionantes. Y creo que son el ingrediente número uno, casi diría capital, para lograr el objetivo", confiesa Fernández.

El presidente del equipo herculino sostiene que la línea que está siguiendo el Dépor es la adecuada para volver a la élite. "Estamos en el camino y ese es el deseo. No tenemos que lanzar las campanas al vuelo. Hay que ganar cada fin de semana. Ahora Almería, luego Osasuna en Riazor y así sucesivamente", explica. De esta forma, es más cauto que en otras temporadas a la hora de dar por hechos los éxitos del equipo de Riazor.

También tuvo una especia de tirón de orejas al grupo tras el gran punto negro en el inicio del curso: las expulsiones. "Estoy convencido de que no vamos a seguir en ese ritmo de expulsiones", afirma, y en clara alusión a entrenadores y futbolistas, Tino Fernández considera que "no podemos perder jugadores o técnicos. Nos enzarzarnos en batallas que no van a ningún sitio. Centrarnos y ganar partidos que es lo único que suma", concluye.

Por último, a Tino Fernández le gustaría que se replantease la competición en Segunda para que las fechas FIFA no afecten a los equipos de la categoría de plata ante las llamadas de las selecciones nacionales. Para Almería, el Dépor perderá a Carlos Fernández. Además de solucionar esto, Liga y Federación deberían estudiar utilizar fechas entre semana para acabar la competición antes. "El calendario de Segunda se podría replantear. Creo que se podrían aprovechar fechas entre semana como se hace en Primera. Incluso acabar antes. Estás hablando de una temporada larguísima", afirma el presidente del Deportivo.