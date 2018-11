Frente común ante el cierre de Meirama en dos años

La central térmica de Meirama cerrará en menos de dos años, según las previsiones que maneja el Gobierno Central. Las reacciones no se han hecho esperar. Naturgy -antes Gas Natural Fenosa- ya había puesto de manifiesto su intención de no invertir en esta fábrica. La inquietud y preocupación entre los trabajadores, unos 180 entre plantilla e industrias auxiliares, es más que evidente. La CIG, sindicato mayoritario del comité de empresa, exige la creación de un frente común. Su secretario xeral, Paulo Carril, considera que la actitud de la antigua Fenosa no se puede consentir.

Naturgy tendría que invertir unos cien millones de euros en la central de Meirama, en Cerceda, para adecuarla a la normativa europea de emisiones de azufre, óxido de nitrógeno y partículas contaminantes. No forma parte de su plan de empresa. La representación sindical se reunirá el próximo martes para estudiar medidas a seguir y posibles movilizaciones.

La CIG remitió una carta a la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en agosto solicitándole una reunión, sin que de momento tenga respuesta. Ha mantenido un encuentro con el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, dado el impacto que el cierre de Meirama tendría en el tráfico portuario coruñés. La central nacionalista reclama la creación de un frente común formado por Administración central y autonómica, Concello de Cerceda, sindicatos y Puerto.

