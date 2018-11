Podemos propondrá una comisión de investigación sobre Cospedal en las Cortes regionales

Podemos no se conforma. Después de que no pasara el primer corte su propuesta de debatir en las Cortes regionales la declaración de persona 'Non Grata' en Castilla-La Mancha a María Dolores de Cospedal, ahora, van a pedir una comisión de investigación.

Lo ha adelantado en 'La Ventana de Castilla-La Mancha' la secretaria de Organización de Podemos en la región. María Díaz ha explicado que debe conocerse toda la verdad de los audios entre Cospedal y el excomisario Villarejo.

Díaz, ha lamentado que en su primera propuesta el PSOE decidiera "tapar las vergüenzas del PP e impedir el debate democrático en las Cortes" y espera que los socialistas sí que apoyen esta comisión de investigación. Una propuesta que van a presentar en los próximos días. Escucha la entrevista