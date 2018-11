Cospedal renuncia a su escaño acorralada por los audios con Villarejo

El pasado lunes, María Dolores de Cospedal anunciaba que daba un paso atrás y renunciaba a formar parte del comité ejecutivo del PP. Llevaba varios días sometida a la presión de parte de su partido, después de la publicación de varias conversaciones de ella y su marido con el excomisario Villarejo. Pero era una renuncia a medias: seguía manteniendo su acta como diputada. Ahora, tan solo dos días después, llega su retirada completa de la política. La exsecretaria general del PP ha emitido un comunicado en el que deja claro sus motivos:

“Hoy dejo mi escaño. Lo hago para liberar al PP de cualquier ataque, por muy injustificado que éste sea, sobre todo cuando estamos en un importante proceso electoral en Andalucía. Lo hago también para que mi formación política se sienta libre de denunciar la situación que vive nuestro país, empezando por un presidente del Gobierno que lo es gracias a los enemigos de España, y terminando por ese mismo Gobierno con dos ministros cesados y otros cuatro seriamente cuestionados, respecto a los cuales la vara de medir parece ser muy distinta”, reza el comunicado que se puede leer íntegro en Twitter.

Adjunto un comunicado que creo que os puede resultar de interés. pic.twitter.com/S8LfmpxIBj — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 7 de noviembre de 2018

En las grabaciones que han salido a la luz, se escucha a Cospedal y a su marido pactando con Villarejo investigar a distintas personas, desde Javier Arenas al hermano de Rubalcaba. Además, estaba teniendo acceso a información privilegiada sobre el caso Gürtel, ya que el excomisario formaba parte de la investigación. Ella sigue insistiendo en su transparencia y buen hacer: "He cometido muchos errores en mi vida, pero considero que mi interlocución con el responsable de una empresa autorizada por el Ministerio de Interior no es uno de ellos. Reitero en esta carta mi absoluta tranquilidad de conciencia ante lo que hice: escuchar y pedir aclaraciones, en mi papel de secretaria general, a quien acudió a mí para ofrecerme información que podía ser de interés capital para esclarecer comportamientos sospechosos que después la Justicia calificaría como delictivos".

De lo único que se arrepiente Cospedal es de haber involucrado a su marido: “Si es un pecado mortal haber hablado con un comisario de policía que por aquel entonces –no lo olvidemos– acababa de ser condecorado por el entonces ministro del Interior del PSOE, entonces me equivoqué. Pero en lo que seguro me equivoqué fue en pedir a mi marido, Ignacio López del Hierro, que me ayudara en una interlocución que no era fácil. Me equivoqué en pedir que ayudara al PP. Ahora, él está pagando por haberme ayudado a tratar de tener una visión más clara de lo que estaba ocurriendo”.