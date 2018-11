Tres canciones gallegas machistas y un antídoto

Se acerca el 25N y hoy proponemos tres canciones gallegas con mensajes machistas y una canción antídoto. Para analizarlas contamos con la ayuda de la colaboradora de Radio Coruña en el espacio feminista del Hoy por Hoy en verano A Coruña, Circe Rabuda.

Siniestro Total - Hoy voy a asesinarte (1982)

"Hoy voy a asesinarte nena te quiero pero no aguanto más./ Hoy voy a asesinarte nena no me volverás a engañar./ Con tu madre, con mi hermano y mi mamá./ Con mis hijos, mi mujer y mi papá te acuestas con todos a la vez y si yo estoy delante te da igual".

Bien es cierto que el contexto punk del grupo busca plasmar imágenes muy bestias y exageradas en sus letras pero el trasfondo de esta canción no es otro que un hombre puede usar la fuerza física contra su pareja ante una supuesta infidelidad. Siniestro Total cuenta con otros temas como "Cuánta puta y yo qué viejo" en el que siguen en esta tónica machista.

Circe Rabuda señala que en esta letra se perpetúa la idea romántica de morir por amor, que quien bien te quiere te hará llorar, el que te traten mal es un signo de que te quieran. También aparece la idea del honor perdido: o conmigo o con nadie. Que el honor está en la masculinidad y en la capacidad de que una mujer sea fiel o permanezca al lado de un hombre en contra de su voluntad. En definitiva, que las mujeres no tienen voluntad, solo están para satisfacer, y que la demostración del amor se manifiesta en violencia.

Novedades Carminha - Te vas con cualquiera (2009)

"Me dices que me quieres, pero qué puta eres, te vas con cualquiera".

Este tema, que pertenece a su primer álbum, homónimo, ya les ha costado alguna aclaración en alguna entrevista. El grupo defiende que sus temas se hacen desde una perspectiva del humor; pero no por ello dejan de perpetrar estereotipos machistas. En este caso el de que una mujer por el hecho de tener varias relaciones puede ser insultada, mientras que muchas veces en el caso de los hombres está visto como algo positivo en una sociedad heteropatriarcal. Circe apunta que se incide en la falsa idea de que si hay alguna mujer promiscua debe ser por falta de juicio, no puede ser parte de su naturaleza; que se asume como algo malo que una mujer pueda ser sexualmente muy activa.

Los Suaves - Dolores se llamaba Lola (1989)

"Eras la chica de Andrés, y has sido la de tantos./ Eras la niña moderna, que nunca ha roto un plato."

Este himno de 1989 de la banda ourensana es menos explícita en cuanto al lenguaje machista pero el mensaje que subyace es muy paternalista. Circe Rabuda señala que Josi nos canta a modo de moraleja que Dolores nunca ha sido ella misma, solo ha sido la chica de otros, parece ser que de muchos. La acusan de vaga, que no tiene oficio ni beneficio, que es una fiestera promiscua.

Continúa Circe: "En la canción se manifiesta que esta actitud es cuestionable si eres una mujer joven, pero terrible si envejeces y que su estilo de vida la lleva a mendigar y a caer en la prostitución. Podemos encontrar muchas historias que nos hablen de hombres hedonistas, para los cuales la única consecuencia es haber "desperdiciado" su juventud o no haberse hecho un hombre de bien, en este caso la diferencia la encontramos en las consecuencias. Se nos habla una vez más de que, desde el punto de vista de este tipo de hombres, solo hay dos tipos de mujeres: la sumisa, buena y recatada, y la que es libre, la bala perdida, la mala. Puta o santa, Dolores o Lola, frígida o mujer para el disfrute y la satisfacción de deseos de otros."

Asesiné a mi novio - Aerolíneas Federales (1991)

"Yo asesiné a mi novio, a solas en el dormitorio./ Cuánto más yo lo apretaba, más gusto él a mí me daba./ Y es que no pude contenerme, porque dejé yo de quererle."

Coincide con la época de Silvia Superstar como vocalista de Aerolíneas Federales. Esta canción puede generar dudas al principio: la letra juega con la inversión de roles en el que es la mujer la que a asesina a su pareja hombre. Si la canción fuese al revés, estaríamos ante un caso claro de violencia hacia la mujer. En el ideario colectivo resulta difícil pensar que una mujer sea otra cosa que víctima de la violencia.



Lo que dice Circe Rabuda: "Si un cuñado muy leído nos quisiese decir que también hay mujeres que pueden ser violentas, probablemente nos pondría esta canción, pero non todo é o que parece, amigo. Si solo leemos el título podemos pensar que Silvia García nos da una de cal y otra de arena como intentando "compensar" la situación, como si eso fuese posible. En Yo asesiné a mi novio, una mujer nos habla de todo lo que parece que le han hecho y no le gusta, nos expresa su voluntad, nos dice lo que no quiere, no habla de ciencia ficción, no es una muestra de una mujer hiperviolenta, esta canción es un espejo. Estribillos así ya se han bailado a ritmo de Loquillo y de muchos otros, pero hay una diferencia, ahora ella es sujeto. Esta punki ha sido víctima, pero nos dice que ya no está dispuesta a serlo, cargándose metafóricamente a todos esos novios, que no saben lo que es el consentimiento y para los que sus parejas son solo cuerpos, y el centro del placer ellos mismos."

No es el único caso positivo en Aerolíneas Federales, cuenta con otra canción ante el acoso machista como es el "Non todo é o que parece", que además fue un tema muy cercano a una generación joven gracias a ser banda sonora del Xabarín Club.