La Exaltación regresó a Santa Catalina pese a la amenaza de lluvia

A quienes llevaban esperando este momento 14 años, cinco meses y 20 días se les debió hacer eterno el hecho de que la lluvia, que a lo largo de esta tarde de sábado ha caído sobre la capital hispalense, forzara a retrasar casi media hora el regreso de la Hermandad de La Exaltación desde su obligado exilio de la Parroquia de San Román hasta el remozado templo de Santa Catalina, donde tiene su sede canónica y que este domingo quedará oficialmente reinaugurado tras la ceremonia que presidirá el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo Pelegrina, a las 12:00 horas.

La mañana resultó más tranquila en lo meteorológico y la Cruz Parroquial, de manera pública, y las imágenes de la Virgen del Carmen y la del Rosario, de forma privada, fueron las primeras en acceder a Santa Catalina. El sol del mediodía, con temperaturas más propias de la primavera, poco hacía presagiar lo que ocurriría horas más tarde. Pese a todo, la Hermandad de Santa Lucía hizo su regreso sin mayor problema y minutos antes de las 18:00 horas la imagen de la santa patrona de los invidentes hacía su entrada en el templo.

Justo a esa hora, cuando solo restaban quince minutos para que el cortejo de La Exaltación pusiera su portentosa Cruz de Guía en las puertas de San Román, arreció la lluvia, a lo que la cofradía del Jueves Santo reaccionó con el más común de los sentidos...

De momento llueve fuera. No vamos a establecer ningún tiempo de espera. Vamos a seguir pendiente de la evolución del tiempo para poder realizar con normalidad el traslado. #DeSantaCatalina — Hdad. de la Exaltación (@LaExaltacion) 24 de noviembre de 2018

Esa espera no llegó ni a los treinta minutos y al filo de las 18:40 horas los hermanos de Los Caballos, como popularmente se conoce a la Hermandad de La Exaltación, iniciaban el regreso a casa por el itinerario previsto: Plaza de San Román, Peñuelas, Doña María Coronel, Gerona, Capataz Manuel Santiago y templo de Santa Catalina, accediendo a su interior por la puerta por la que la cofradía salía cada Jueves Santo y, 15 años después, volverá a hacerlo el próximo 18 de abril.

Mucho público acompañando por todo el recorrido al Cristo de La Exaltación y a Nuestra Señora de Las Lágrimas, aunque la primera ovación se la llevó la ya referida Cruz de Guía de la corporación cuando sobre las 19:20 horas hizo su entrada en el remozado templo. Poco después lo harían las imágenes titulares de la cofradía, cerrándose de este modo un larguísimo exilio que se inició en junio de 2004 y que ahora llega a su fin.

Otros actos cofrades para este domingo

La Milagrosa. A partir de las 11:30 horas y con el acompañamiento de la Banda de la Cruz Roja, salida procesional de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. El cortejo irá por Avd. Ciudad Jardín, Arzobispo Salcedo, Alfonso XI, Martín de Gaínza, Almotamid, Antonio de Nebrija, Cardenal Rodrigo de Castro, José de Arce, Alfonso XI, Martín de Gaínza, Doña María de Molina, Cardenal Rodrigo de Castro y Avd. Ciudad Jardín, entrando en el templo parroquial sobre las 14:30 horas.

Baratillo. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, besamanos de la Virgen de La Caridad. A las 13:00 horas y como viene siendo habitual en esta jornada, la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Sol hará acto de presencia en las puertas de la Capilla de la calle Adriano, interpretando en esta ocasión las marchas Soledad de San Pablo, Cristo del Amor, Caridad, Santa Marta, Lanzada, Baratillo y Marcha Real.

Calvario. Tras la misa de las 10:30 horas y hasta las 21:00, besamanos a Nuestra Señora de La Presentación.

San Isidoro. A las 13:00 horas, misa de acción de gracias por los 350 años de la hechura de Nuestro Padre Jesús de Las Tres Caídas, que posteriormente y de manera extraordinaria quedará expuesto en besamanos.

La Trinidad. A las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 13:30 en segunda, en el salón de actos del Colegio Salesiano de La Trinidad, cabildo extraordinario para presentar los actos conmemorativos del 200 aniversario de la hechura de la Virgen de La Esperanza, obra de Juan de Astorga entre junio de 1819, cuando se le encarga la imagen, y febrero de 1820, y proponer al cabildo la posibilidad de solicitar dispensa al Arzobispado de Sevilla a fin de prorrogar el mandato de la actual Junta de Gobierno -segundo de Juan Manuel Piñas como hermano mayor y que cumple en junio de 2019- con motivo de la celebración de dichos actos.

Pastora de San Antonio. A las 07:15 horas, traslado en andas desde la iglesia del Convento de San Antonio de Padua hasta el vecino Monasterio de las Carmelitas Calzadas de Santa Ana, donde la imagen estará en besamanos entre las 10:30 y las 14:00 horas. ya por la tarde, al término de la misa de las 19:30 horas, Rosario Público de regreso por el siguiente itinerario: Santa Ana, Flandes, Hernán Cortés, Eslava, Juan Rabadán, Miguel Cid, Marqués de la Mina, Plaza de San Antonio de Padua y San Vicente.

Consejo de Bandas. De 12:30 a 16:00 horas, en los Jardines del Valle, certamen de marchas en honor de Santa Cecilia. En esta ocasión, será a beneficio de la Bolsa de Caridad de la Hermandad de Los Negritos. Actuarán la AM Ntro. Padre Jesús de La Salud (Los Gitanos), BCT Pasión de Cristo, BCT San Juan Evangelista, AM María Stma. del Rocío, AM Ntra. Sra. de La Encarnación, BCT Stmo. Cristo de las Tres Caídas y AM Ntro. Padre Jesús de La Redención.

Banda Municipal de La Puebla del Río. A las 12:30 horas, en la iglesia del Corpus Christi de la localidad, concierto de Santa Cecilia en homenaje al 50 aniversario de Los Romeros de La Puebla. Presenta el acto nuestro compañero José Manuel Peña.