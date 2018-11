Moreno partidario de devolver la Educación al Estado

El candidato popular a la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se ha mostrado partidario de devolver "la titularidad de la Educación al Estado"porque "no podemos caminar hacia 17 modelos de educación en España".

En una entrevista en el programa Hoy por Hoy con Pepa Bueno, en candidato popular ha asegurado que :"Hay ciertas materias, como historia o geografía, en las que el Estado tiene mucho que opinar". Moreno Bonilla asegura que esta propuesta no supone devolver las competencias al Gobierno central, sino que pretende "marcar un tronco común" como ocurre con la Justicia, donde el Estado tiene la titularidad y las consejerías de Justicia la administran.

En opinión de Juan Manuel Moreno, "no tiene sentido que un libro de texto en Andalucía diga que España es un estado plurinacional porque es un concepto que no es constitucional o que se estudien sólo ciertos conceptos de Andalucía pero los niños no sepan que existe por ejemplo el Ebro u otras culturas". Insiste en que hay ciertas materias en las que el Estado "tiene mucho que opinar, como historia o geografía", y pone como ejemplo a Alemania, "un país muy descentralizado pero donde el tronco común lo establece el Estado, aunque lo administran las comunidades", como ocurriría en España con la justicia.

DERECHIZACIÓN

El candidato que, esta mañana en Granada, ha rechazado que el PP se haya derechizado tras la salida de Rajoy. Los populares , conforme avanza la campaña los populares han elevado el tono, sobre todo en materia de migración. Mensajes de trazo grueso de las que se ha encargado el presidente nacional del PP, Pablo Casado. Sin embargo, preguntado por los periodistas, el candidato popular a la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, asegura que no ve derechización en su partido. Mantiene Moreno que: "Yo no he visto ningún viraje, es que el PP es un partido muy amplio, donde cabemos todo el mundo y donde, además, identificamos donde están los problemas y esos problemas, por ejemplo el de la inmigración, colectivamente como partido sintonizamos y denunciamos y eso no es de derechas ni de izquierdas, eso es un problema".