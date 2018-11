Mongolia actuará en La Rambleta pese a la amenaza de la ultraderecha

Finalmente el espectáculo de Mongolia en la sala Rambleta sí que se celebrará, tal y como estaba previsto, los días 1 y 2 de diciembre, pese a las amenazas de grupo de ultraderecha.

Un comunicado de esta misma sala anuncia que mantiene el espectáculo y que esta decisión ya ha sido trasladada al Ayuntamiento de Valencia, titular del centro, tras la reunión mantenida con la Delegación del Gobierno el viernes por la tarde, que ha garantizado la seguridad del evento en todo momento, del público, del personal y de los artistas, tanto en el interior como en el exterior.

Rambleta ha agradecido el compromiso firme y las garantías de la autoridades públicas municipales y autonómicas para evitar los incidentes que se puedan producir durante el espectáculo.

Por su parte, Edu Galán, uno de los humoristas del espectáculo ha asegurado que "es alucinante porque es la segunda vez que pasa en menos de un mes" -haciendo referencia a la suspensión del espectáculo de Dani Mateo en el teatro Olympia tras un gag en el que se sonaba la nariz en la bandera de España, espectáculo que también fue amenazado por grupos de ultraderecha- y dice que un grupo de matones no puede decidir "que se pone o que no se pone porque si no esto es el lejano oeste".

Con todo, dice que esto es un 'minitriunfo' de los demócratas y de la libertad de expresión porque "los intolerantes van a por lo que no le gusta" y les recuerda que no están obligados a ver lo que no les gusta.

"Por supuesto que Valencia no tolera el chantaje de la extrema derecha. Este fin de semana, Revista Mongolia estará en La Rambleta, como no podía ser de otra manera. La agenda cultural de nuestra ciudad la programan los agentes culturales, y nadie más", ha compartido en sus redes sociales el alcalde de Valencia, Joan Ribó.

Por supuesto que #València no tolera el chantaje de la extrema derecha. Este fin de semana @revistamongolia estará en @La_Rambleta como no podía ser de otra manera. La agenda cultural de nuestra ciudad la programan los agentes culturales, y nadie más. pic.twitter.com/dH4FB6ilnZ — Joan Ribó (@joanribo) 30 de noviembre de 2018