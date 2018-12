Marí espera un Dépor "inteligente"

El Deportivo se medirá este domingo al Zaragoza con el orgullo herido tras el empate del sábado pasado en Riazor. Los coruñeses buscan reencontrarse con los tres puntos en su estadio y para ello, Pablo Marí pide una versión del Depor "inteligente" y que sepa jugar con los tiempos y las fases que exija el partido. "El equipo está con muchas ganas", afirma.

"El Zaragoza es un equipo histórico y para mí, muy bueno de Segunda División. Un equipo que muerde. Tenemos que ser muy inteligentes el domingo", explica el central blanquiazul. Al igual que el resto de sus compañeros, no se fía del rival y aguarda una versión de los maños más peligrosa que nunca.

"Ellos (el Zaragoza) están pasando por una mala situación futbolistica. Vendrán con todas las ganas de ganarnos. Son un equipo que muerde y de gente joven", sostiene el central del Deportivo. Cree el zaguero que "hay que hacer nuestro fútbol y nuestro papel".

En la comparecencia de Pablo Marí también hubo hueco para analizar el juego de los coruñeses. Al hilo de la petición de Dani Giménez de defender más arriba, Marí dio la razón a su portero. "Nos favorecería más presionar más arriba. Por el tipo de jugadores que tenemos", afirma.

Por último, la desagradable situación del Reus, al borde de desparecer de Segunda y dejar una liga con 21 equipos, también se cuela en las conversaciones de los jugadores del Depor. "Lo del Reus es una situación mala. No es agradable. No he querido preguntar mucho. Para el fútbol no es bonito", concluye.