Álvaro de Cózar - Director, guionista y locutor

Toda investigación empieza con preguntas. Las que me hice hace ya más de un año eran estas: ¿Qué son las cloacas? ¿Quién es ese policía del que llevo años oyendo su nombre y que parece estar detrás de muchos de los casos que se publican? ¿Por qué cada vez que se habla de él la gente baja la voz? ¿Qué es lo que sabemos de este tipo que dice ser un agente encubierto al servicio del Estado?

La búsqueda de respuestas, y quizá cierta locura transitoria, es lo que te lleva a dejar el trabajo fijo y meterte en un proyecto a largo plazo, aunque no sepas cuánto tiempo vas a dedicarle y si finalmente podrás apretar el botón de publicar.

Eso solo se consigue si encuentras a otros locos que te acompañen en el camino. Yo los encontré en Animal Maker, la única productora que podía meterse en un proyecto como V, las cloacas del Estado. En la primera conversación que tuve con Toni Garrido ya sabía que lo íbamos a hacer. No exactamente cómo, pero sí que lo haríamos. Podcast fue la primera palabra que salió. Podcast, o sea, audio, narración, serie. La casualidad quiso que justo en ese momento Podium Podcast estuviera a punto de sacar su red de podcasts y apostase por el proyecto. Les agradezco desde aquí todo lo que han hecho para darlo a conocer.

Hemos explorado todas las posibilidades que da el formato para hacer periodismo. He aprendido a escribir guiones, a pensar en sonidos y no en imágenes y a bucear en las técnicas de la ficción para contar una historia real y tratar de enganchar con ella. Y me lo he pasado genial con Yago en la mesa de montaje, recuperando sonidos de los sitios más insospechados para envolver la narración y mejorar las palabras. También hemos echado unas risas.

La serie me ha permitido conocer a mucha gente. A los buenos, los malos y a toda la escala de grises en la que podemos clasificarnos. Sirva esta carta para agradecer a todas esas fuentes que me han ayudado: periodistas, policías, jueces y familiares o amigos de los protagonistas. Y también a todas las personas que tengo cerca. Les pido además perdón por no haber tenido otro tema de conversación en los últimos meses.

No hemos resuelto todas las preguntas, claro. Al final el periodismo es solo una tentativa de representar la realidad. Siempre nos quedamos a medio camino. Siempre se quedan cosas fuera, siempre hay historias que te quedas sin contar porque no las puedes confirmar o porque te desvían de la trama. En cualquier caso, creo que el tramo de trayecto que hemos recorrido sirve para conocer una historia alternativa de nuestro país que no suele contarse porque queda fuera de las hemerotecas o simplemente ha caído en el olvido.

Para mí, el sonido de las cloacas siempre será ya el de esa extraña interferencia en las ondas con la empieza la cabecera, la voz de María Casado diciendo eso de "La policía ha detenido a un joven de 20 años que ha conseguido engañar a los círculos políticos y económicos de este país..." y esos acordes de piano que compuso Yago y que nos sumergen poco a poco en la oscuridad para recorrer la historia subterránea de nuestra democracia.

Espero que les guste.

Álvaro de Cózar

Madrid, 18 de noviembre de 2016