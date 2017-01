El contacto con los animales como terapia

Uno de los mejores amigos de Iker se llama Harry. Tiene 22 años y mide alrededor de dos metros. Es un caballo marrón muy dócil, acostumbrado a tratar con niños, a mantener un paso lento, a no ponerse nervioso…Nos cuenta su cuidadora que son caballos seleccionados y entrenados muy cuidadosamente y con una altura proporcionada a la de los terapeutas; Vanessa y Mar no son muy altas, por lo que los dos caballos no son excesivamente grandes.

Para Iker, Harry, además de ser un amigo, tiene algo de médico o de herramienta medicinal y por eso se conocieron. Tiene once años, un trastorno psicológico y TDH, conocido como trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Él es solo una de las cuarenta personas que visitan cada semana a los caballos de la Asociación de Equinoterapia de Madrid Sur. Se trata, según nos explica Mar Colomo, una de las terapeutas, de “una terapia complementaria que utiliza el caballo para mejorar la calidad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad o trastorno”. No tienen por qué montarse en los animales, en algunos casos basta con estar en contacto con ellos. Los beneficios, nos cuenta, están más que estudiados; la relación de los animales con las personas mejora la calidad de vida (existen terapias con perros, caballos o delfines)

¿Cualquier discapacidad puede mejorar con la equinoterapia como complemento a su terapia médica? Colomo nos cuenta que entre sus usuarios se da un amplio abanico de dolencias: enfermedades raras, daños cerebrales y medulares... Cualquiera se puede beneficiar de este tratamiento con animales siempre y cuando no esté específicamente contraindicado en casos de epilepsias o trastornos de agresividad. “Es misión del terapeuta evaluar si la persona puede estar en contacto con los animales o no” apunta Mar

En la asociación reconocen que no es algo excesivamente barato, pero si es más asequible que otras terapias convencionales. Por ejemplo, aseguran, acudir a la consulta de un psicólogo habitual, es más caro. Además las familias se quejan de que no existe ningún tipo de colaboración o ayuda por parte de la administración, más allá de alguna beca genérica aislada y sin continuidad. Mar, la madre de Mario cree que esto se debe en parte al desconocimiento de la sociedad de tratamientos de este tipo; una sociedad que, en este sentido, cree algo atrasada

Mario padece autismo y tiene algunos problemas de conducta, no tolera nada la frustración, nos explica su madre. Se apoya en la cerca metálica blanca que delimita la pista en la que su hijo está montado sobre otro caballo oscuro, diez años más joven que Harry. Dan vueltas al paso de Vanesa mientras Mar habla con él. Les sigue otra chica guiando al caballo de Erik. “Mario estuvo haciendo terapia con perros pero a él siempre le han apasionado sus caballos” Asegura que la terapia está siendo muy positiva, que gracias a las actividades que hace con los caballos han conseguido que Mario pueda atarse los cordones de las zapatillas y ha fomentado el aumento de la interactividad. “Yo no había conseguido que se atase los cordones y ahora Mar me dice que se los ata solo. Está interaccionando mucho más. Los animales como no te piden nada a cambio… dan mucha motivación"

Son distintos los motivos por los que una persona acude a este tipo de tratamiento complementario (En la asociación destacan que esta terapia no puede ser única ni sustitutiva a las convencionales). Por eso los métodos, las maneras en que se realiza esta terapia también son muy diferentes. Pequeña, rubia, con solo tres años Daniela se sube una vez a la semana en el caballo junto a Mar. Se sube con ella para evitar que se caiga y para ayudar a conseguir los objetivos. Daniela se agarra con fuerza al borde de la silla de montar y disfruta de las vueltas a paso lento que da el caballo. La pequeña tiene retraso madurativo. No solo dan vueltas en una pista de equitación; sobre el caballo se desarrollan actividades que se podrían ver en una consulta de un psicopedagogo, pero en un entorno mucho más amable y natural. A Daniela la invitan a meter unos pequeños aros de madera de colores en unas barritas de madera, fomentando así la coordinación y el desarrollo intelectual de la niña.

Sergio tiene siete años y Ana, su madre, nos cuenta que llegaron a la hípica porque "le estaban notando muy disperso, rebelde y contestón". Los caballos siempre le han apasionado y con esto intentan motivarle y hacer que su actitud cambie un poco. Según Ana, su hijo está ahora más tranquilo y centrado. "Esto nos sirve además de tira y afloja para que Sergio haga sus tareas si quiere ir a montar a caballo". Hay veces, asegura Ana en que “los animales llegan más a las personas, que otras personas. Sobre todo a los niños, más que psicólogos, padres”

Los animales, no solo los caballos…Siempre se ha dicho que el perro es el mejor amigo del hombre. Sergio Tallón es el psicólogo granadino que nos atiende. Él lleva a cabo terapia asistida con perros. “Utilizo al perro para la creación de vinculación emocional con el paciente en la búsqueda de mejoras de su problema, el perro como vehículo o catalizador de la terapia” explica. La ventaja de la terapia con animales respecto a otras es que “la vinculación social que generamos con este tipo de animales es muy superior a la que se puede generar con otro tipo de herramientas o métodos. El animal, y el perro más particularmente crea una vinculación que no se consigue de otra manera. El perro nunca te va a juzgar a ti como paciente por tu dolencia o tu enfermedad” Existe una sensación de naturalidad o “limpieza” que otros métodos más médicos, resultan mucho más agradables. Ese es el motor para generar ese cambio que estamos buscando en el paciente.

Todos los animales no son igual de útiles para hacer este tipo de terapias; se utilizan caballos, perros, burros o gatos, pero el perro fundamentalmente y también el caballo son, a su juicio, los más indicados. A priori el contacto con animales, independientemente de que padezcamos o no algún tipo de problemas, es positivo para nuestra salud. A no ser que tengan algún tipo de contraindicación, como contaba la responsable de la equinoterapia, el hecho de estar en contacto con la naturaleza activa partes de nuestro cerebro, de nuestras reacciones positiva. “Tenemos una biofilia o sentimiento positivo hacia todo lo que esté vivo por lo que, aunque no tengamos ningún problema, siempre generará algún beneficio o reacción positiva”

En "Senda Canina", la empresa de Sergio que colabora con algunas instituciones andaluzas, encontramos a personas con disfunción y discapacidad cognitiva, síndrome de down, retraso madurativo y otros problemas de desarrollo o movilidad. El contacto con los animales también favorece a pacientes de tercera edad y a personas con problemas de habilidades sociales, miedos o problemas en la comunicación. Talleres y actividades en colegios con niños. Momentos antes de hablar con nosotros estaba atendiendo a una persona Sorda ciega muda. El abanico de personas que se puede beneficiar de esta terapia es amplísima. Estimulación y comunicación a través de los animales, una herramienta de mejora en casi cualquier problemática. Incluso en enfermedades en las que el animal no puede hacer nada para mejorar, la sensación de bienestar y acompañamiento alivia significativamente a las personas que padecen algún tipo de problemas .

