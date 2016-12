El ministro de Exteriores sabe ya de la importancia del lenguaje para afrontar los problemas del Gobierno. Eso no está mal. Lo que asusta es que lo sepa tan rápido y que lo aplique ya en la última fase, que no es la de negar o matizar la realidad, sino de bendecirla como un regalo divino. Es verdad que para eso ha optado por una plantilla estándar: irse fuera muestra “inquietud, amplitud de miras y adaptabilidad a nuevos horizontes". "Ir fuera enriquece".

Adaptabilidad a nuevos horizontes es claramente una expresión que se puede ajustar a los parados. Tener amplitud de miras podría ser que te atienda un familiar con google en casa en lugar de estar en la lista de espera de la sanidad pública. Pero estas expresiones, la de mostrar inquietud, tener amplitud de miras y querer adaptarse a nuevos horizontes va como un guante para los que se quieren ir fuera de España, como dijo el ministro, o sea los soberanistas catalanes. De enriquecerse no digo nada porque con lo que tiene en casa, y ha tenido, el PP, ningún español puede darle lecciones.

Al fondo de todo de lo que se trata es de esquivar la situación de miles de españoles. La emigración en cualquiera de sus épocas, en cualquiera de sus circunstancias, coinciden en algo fundamental: el desarraigo. Claro que estar fuera de casa tiene un montón de virtudes. Pero la primera de todas es poder hacerlo voluntariamente, no porque en tu país no haya sitio para ti. Ahora que se estrena en el cargo, y es ministro de Exteriores, le recomiendo al ministro un libro que ha publicado Libros del KO, ‘Volveremos’, de Noemí López y Estefanía Vasconcellos. Testimonios de gente muy enriquecida, que diría el ministro, que enriquece aún más a los lectores. Los vacuna, de alguna forma, para no decir tonterías.

