Maturana: "No me sorprende que James esté jugando tan poco"

Francisco 'Pacho' Maturana, exfutbolista y director técnico colombiano, pasó por El Larguero para valorar la situación actual de James Rodríguez en el Real Madrid. "El Madrid es un equipo que tiene una estructura totalmente definida donde a James le cuesta encontrar un hueco", señaló.

El que fuese técnico Atlético Nacional, Millonarios y que pasó por el Real Valladolid y Atlético de Madrid entre otros explicó "un entrenador de un equipo tiene compromiso con el éxito pero no tiene compromiso con las individualidades". "No me sorprende que James esté jugando tan poco (...) Le cuesta el estilo Real Madrid", añadió.

Respecto a las palabras de James tras el Mundialito, Maturana indicó que "no era momento para duelo, era un momento para abrazarse y celebrar lo que habían conseguido, él pensó que lo podía decir y lo dijo, ya no hay nada que hacer". Sin embargo, 'Pacho' también resaltó la calidad de su compatriota: "es una persona que en cualquier momento le puede resolver un partido".

