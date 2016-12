"Lo que parecía un lío de faldas a través de Twitter se ha convertido en algo muy serio"

"Preocupación en Sevilla con Nasri. Anoche os contábamos que su cuenta de Twitter había sido borrada tras haber sido hackeada. En esos tuits se afirmaba que el jugador, tras haberse sometido a un tratamiento, habría mantenido relaciones sexuales con una empleada de la clínica. Lo que parecía un lío de faldas que nos nos interesaba lo más mínimo, ha tomado un carácter más profundo cuando la AMA, al verlo, ha abierto una investigación dentro del marco del dopaje porque las infusiones intravenosas sólo están permitidas si no exceden los 50 mililitros y si las sustancias, evidentemente, no están entre las prohibidas. Al hilo de todo esto, la Agencia Española para la Protección de la Salud también lo investiga. Según la clínica fue un suero intravenoso de inmunidad para mantenerlo hidratado y saludable durante su exigente temporada. Ahora falta por saber lo que va a decir el jugador porque el Sevilla le ha pedido explicaciones. Si es algo ilegal, no era consciente de ello, eso está claro. Porque si no, no hubiese permitido que la clínica lo tuiteara. Pero como se suele decir, el desoconocimiento de ley no exime de su cumplimiento. El error es no consultar con los servicios médicos del Sevilla. Ha cometido la torpeza de actuar por su cuenta. Lo normal es comunicarlo a tu club. El Sevilla está esperando y esto va ligado también a las redes sociales, que tienen mucho peligro, como ha demostrado este caso. El mejor consejo que se puede dar es usar el sentido común, algo que muchos por desgracia andan escasos ultimamente".

We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC 💧💯 pic.twitter.com/bfDNeM5vQu — Drip Doctors (@DripDoctors) 27 de diciembre de 2016

Con estas palabras se refiría Yago de Vega en 'El Larguero' al caso Nasri, una polémica aparentemente sexual tras haber sido 'hackeado' en Twitter que se ha vuelto en su contra desde el punto de vista del dopaje.

¿Podría haber suspensión cautelar?

Samir Nasri se encuentra inmerso en una gran polémica por la publicación de una foto en la que aparece en una clínica en la que supuestamente se hecho un tratamiento intravenoso que podría administrar sustancias prohibidas. Enrique Gómez Bastida, director de la Agencia Española para la protección de la Salud en el Deporte, analiza la situación del futbolista del Sevilla.

“Hay que conocer en qué marco y en qué situaciones se produjo”, admite antes de añadir que la Agencia Mundial Antidopaje está a la espera de los resultados. Dichos resultados llevarán tiempo, porque ahora “vamos a verificar los hechos para saber dónde estamos. Hay que tener cuidado con los rumores”, afirma.

No obstante, las redes sociales se preguntaban si podría haber una suspensión cautelar para Nasri que le impidiera jugar con el Sevilla. Pero Gómez Bastida explica que no: “En el caso de Nasri no hay procedimiento sancionador por el momento, así que no podría haber suspensión cautelar”.

