"Lo peor es que parece que aún no han tocado fondo"

"Qué habrá tenido que ver Prandelli, dentro de este club, para tomar la decisión de dimitir y verse incapaz de seguir al frente de este proyecto. Que habrá tenido que ver Prandelli en estos meses para ser capaz de admitir esta mancha en su expediente y tirar la toalla, dejando una sensación tremenda de impotencia. Ahora recuerdo esa rueda de prensa en la que Prandelli, de forma contundente, pedía compromiso a todos los componentes de la plantilla. Algo honra al técnico italiano, que al menos ha predicado con el ejemplo".

"El Valencia lleva tiempo yendo a la deriva y lo peor de todo es que da la sensación de que no ha tocado fondo. Situación económica crítica, situación institucional inestable y situación deportiva al límite. Un club dirigido por un hombre con mucho dinero y con poco sentimiento valencianista. Un club poco acostumbrando a estar peleando por salvar la categoría y que todavía tiene que salvar esta temporada".

"Vuelve al rescate del equipo Voro, el salvavidas al que no le gusta entrenar, pero que siempre está ahí cuando el equipo lo necesita. El Valencia ha llegado a un punto en el que debe empezar de cero. Porque lleva poniendo parches mucho tiempo y la rueda ya no aguanta más reventones. Hay que empezar un proyecto desde el principio, con sentimiento valencianista, asumiendo que ahora mismo se ocupa la posición que se ocupa en el fútbol español y que no se puede pretender competir con el resto cuando la gestión en todos los ámbitos es un desastre. El Valencia debe renacer y debe darse tiempo, con gente que sienta al club y que sepa lo que es ser valencianista, porque mientras todas las decisiones las tome una persona que ni siente ni padece con esto, el proyecto está abocado al fracaso".

El análisis de la situación del Valencia

Con Santi Cañizares, Javier Subirats y Pedro Morata analizamos en 'El Sanedrín' la crisis valencianista tras la dimisión de su entrenador, Cesare Prandelli.

Aduriz, decepcionado con la organización del choque entre Euskadi y Túnez

El delantero del Athletic Club de Bilbao reconoció en El Larguero que el ambiente del partido había sido 'triste'. "A quien corresponda, hay que darle una vuelta a este partido. Ha sido muy triste el ambiente.

Marcelo Romero, tranquilo y con ganas

El nuevo entrenador del Málaga, Marcelo 'Gato' Romero, pasó por el programa para compartir sus primeras impresiones de cara a su nueva etapa en el club andaluz.

Pantic, sorprendido con el Atlético

La leyenda del Atlético de Madrid analiza la situación del conjunto rojiblanco y nos cuenta su experiencia por la Liga de China.

Carlos Moyá, con ganas de exigir a Nadal

El ex tenista Carlos Moyá nos cuenta su nueva andadura como asistente de Rafa Nadal.

Comentarios