"El Gobierno debe decir públicamente que Trillo se va porque fue irresponsable e indigno"

Curra Ripollés, hermana de uno de los fallecidos en el accidente del Yak-42, pide en 'Hoy por Hoy' al Gobierno "que deje de mentir" y sobre el relevo de Federico Trillo como embajador en Reino Unido, diga que "se tiene que ir y así lo tiene que decir publicamente el Gobierno, porque fue irresponsable, indigno, y mintió a los españoles en sede parlamentaria", algo que "es necesario para dar una lección de la nueva política que necesitamos. Representamos a muchos ciudadanos españoles con las que no se han hecho bien las cosas. A las víctimas se nos tiene que tratar de otra manera".

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, recibirá la próxima semana en la sede de su departamento a la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak 42, después de que el Consejo de Estado haya emitido un dictamen en el que se responsabiliza al Ministerio, durante la etapa de Federico Trillo, del accidente. Una reunión en la que "Le vamos a pedir a Cospedal que asuma el Informe del Consejo de Estado, un informe implecable que ha sido firmado unánimente, y en el que no se duda que el vuelo es ilegal". Así mismo, la portavoz de las víctimas en el siniestro considera que "no se explica que en un estado democrático como el español se hayan extraviado 42 contratos de vuelos internacionales, entre los que se encuentra el del Yak-42" y confirma en 'Hoy por Hoy' que no han sido invitados a la comparecencia parlamentaria de la ministra de defensa, "si no nos invita la ministra o el PP deberían hacerlo el resto de partidos".

