¿Carnet por puntos para ciclistas?

El RACE (Real Automóvil Club de España) ha vuelto a plantear a la DGT extender el carnet por puntos a los ciclistas y obligarles a tener un seguro y una matrícula para sus bicis. Puede parecer una medida exagerada y, además, disuasoria para un vehículo que precisamente habría que potenciar por sus evidentes beneficios personales y sociales. Pero convendría no despachar el debate de un plumazo.

Porque la bicicleta es un vehículo y para su manejo es imprescindible conocer normas que hoy en día muchos ignoran y nadie evalúa. Es verdad que los ciclistas pueden ser sancionados por saltarse un stop, ir drogados o hablando por teléfono, pero la sanción no tiene el mismo efecto disuasorio que la retirada de puntos al no disponer de un carnet que permita certificar la reiteración en la infracción. Y aunque mayoritariamente los ciclistas suelen ser las víctimas de accidentes, también los provocan, pero hoy nadie les exige un seguro que cubra las posibles consecuencias. La propuesta del RACE tiene la virtud de abrir un debate sobre el uso de un vehículo que crece imparable. Y en el debate y en este momento, al menos yo, me encuentro en el ecuador, entre el no y el por qué no.

