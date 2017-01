Ronaldo, sobre Messi: "Es difícil agradecer a una persona que no está"

Cristiano Ronaldo fue el gran protagonista del lunes tras ganar el 'The Best' en Suiza y una vez terminada la celebración y de vuelta en Madrid charló con Manu Carreño en El Larguero de la Cadena SER.

"Faltaba este premio", ha bromeado. "Lo merezco por la temporada que he hecho tanto con el Real Madrid como con Portugal, así de simple", ha explicado el delantero luso, flamante ganador del 'The Best'.

El jugador portugués terminó su discurso con un gesto muy similar al de sus celebraciones

El que no ha acudido a la gala era el otro gran favorito y gran rival del protagonista de El Larguero, el argentino Leo Messi, ¿le ha mandado un mensaje el jugador del Barça?: "¿Estás de broma? No tengo su número... yo felicito cuando la gente está presente, él no ha estado así que es difícil agradecer a una persona que no está. Cuando él ha ganado otros Balones de Oro yo sí le había felicitado pero él no ha estado aquí hoy".

Ha justificado su ausencia el luso, que dice entender que tienen "un partido importante el miércoles y lo entiendo", aunque eso sí, confiesa que "me gustaría que estuvieran aquí", y ha aprovechado para agradecer a Griezmann su asistencia a pesar de jugar este martes.

Preguntado por su ausencia en 2012, cuando no acudió a la gala que coronó a Messi, Cristiano ha dicho el él siempre hace lo que "el club me manda a hacer y obviamente yo intento estar siempre presente como en los premios de la FIFA, que he estado todos los años... en los próximos años si estoy nominado estaré", ha prometido.

También ha explicado que competir con Messi le de "motivación para trabajar y ser el mejor, estoy encantado". Y por último ha evitado responder a la pregunta sobre las críticas de Piqué, al que le ha lanzado un mensaje de forma indirecta: "le deseo a 2017 que la gente tenga más cabeza, que todos la tengan", ha concluido.

