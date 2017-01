La gala de la FIFA, en directo

18:00 | El argentino Diego Maradona aseguró este lunes que está encantado con los planes que tiene el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para ampliar el Mundial a 48 equipos y afirmó que esa expansión reavivará el interés en el torneo de fútbol. Se espera que el Consejo de la FIFA apruebe este martes la propuesta, que entará en vigor en 2026.

17:40 | El exjugador brasileño Roberto Carlos lamentó que ningún jugador del Barcelona participe este lunes en la gala. "Es un poco extraño que el Barcelona no aparezca. Para una fiesta de gala, que no venga el Barcelona demuestra algo raro", aseguró a los periodistas.

17:15 | El Barcelona ha comunicado este lunes que los jugadores candidatos a los premios 'The Best' de la FIFA, con Leo Messi candidato al premio al mejor jugador de la temporada, no acudirán a la gala ya que priorizan preparar el partido de este miércoles de Copa del Rey ante el Athletic.

17:00 | La alemana Melanie Behringer, la estadounidense Carli Lloyd y la brasileña Marta Vieira da Silva son las tres finalistas en el capítulo de mejor jugadora.

16:55 | En el capítulo de entrenadores, los aspirantes son el italiano Claudio Ranieri, técnico del Leicester; Fernando Santos, de la selección portuguesa, y el francés Zinedine Zidane, del Real Madrid.

16:45 | El portugués Cristiano Ronaldo (Real Madrid) y el argentino Leo Messi (Barcelona), en esta ocasión acompañados por el francés Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), vuelven a encontrarse en la coronación como mejor futbolista del año. El jugador del Real Madrid es el gran favorito para llegarse el premio.

16:30 | La FIFA entrega esta tarde los premios 'The Best' en los que reconoce la labor de los mejores jugadores y técnicos de 2016. Puedes seguirla en directo a partir de las 19:30 horas en la SER con Dani Garrido y todo el equipo de 'Carrusel Deportivo'.

