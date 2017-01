'Muerte en León' y las claves del triunfo de las series de no ficción

‘Muerte en León’ es el título de la serie documental que nos acerca el crimen de Isabel Carrasco, la presidenta de la diputación de León, que fue asesinada a plena luz del día en mayo de 2014. Una serie de no ficción de cuatro capítulos de una hora de duración en la que se recoge el trabajo de los medios de comunicación, se documenta, se estructura, se entrevista a los protagonistas, e incluso se va más allá que las investigaciones reales del caso.

Este tipo de formato, el de las series documentales, ha cogido impulso en los últimos años en la televisión gracias a las plataformas digitales. El éxito del podcast 'Serial' despertó el interés de la televisión tras muchos años de parón. El boom de la ficción televisiva y la tendencia por el true crime garantizaban su buena acogida. Reconstruir crímenes o revisar procesos judiciales no es nada nuevo, la literatura atestiga la fascinación por estas crónicas criminales. Los puristas huyen de la etiqueta documental y defienden su evolución técnica y formal con un tipo de montaje y una narrativa cinematográfica ¿Son un nuevo género las series de no ficción?

"No es tan obvio, es difícil definirla, incluso al venderla dentro de las cadenas. El documental significa muchas cosas, aquí lo fundamental es la narrativa de los personajes. Se parece mucho a la ficción pero no contiene elementos de ficción. La innovación también ha sido trasladar esta forma de contar a lo episódico", explica Justin Webster, el creador de 'Muerte en León'. "No no hay trucos, solo la habilidad de no juntar el periodismo y el cine", añade.

Muchas de las ficciones televisivas actuales son auténticos manuales de sociología. Retratan el estado actual de una población o comunidad, sus heridas, traumas y problemas, mejor que los medios de comunicación. Si lo trasladamos a estos casos, ¿es también una nueva forma de periodismo? La mayoría de series de no ficción conllevan investigaciones de años y años -algo que ahora no financian los medios clásicos-, que combinan con el rodaje y la producción de entrevistas. Muchas de estas producciones han conseguidos testimonios exclusivos y han descubiertos elementos en los que la policía no había reparado. Un ejercicio periodístico nuevo, de gran impacto por el alcance de las series, que también sirve para reabrir interesentates debates sobre el sistema judicial, penitenciario o policial.

Para Justin Webster, además de 'Muerte en León', solo existen otros cinco ejemplos de este tipo de producciones seriadas

1. The Starcase (2005). Esta producción indaga en la muerte de una mujer tras descubrir la policía su cadáver en la escalera de su casa. Su vida tranquila y feliz no hacen sospechar de un crimen, pero pronto las miradas se dirigen a su esposo, un novelista de éxito. Disponible en Filmin.

2. Serial (2014). El podcast que revolucionó EEUU con millones de descargas. Presentado y producido por la periodista Sarah Koenig, trata sobre el asesinato de una estudiante de dieciocho años en 1992. Koenig cuenta que se pasó todo el año tratando de comprobar la coartada del ex novio, Adnan Syed, que fue condenado por el asesinato. Disponible en su web.

3. The Jinx -El gafe- (2015). La producción de HBO fue un bombazo porque llegó a influir en la investigación policial y judicial con la detención del protagonista Robert Durst. Un millonario septuagenario de Nueva York que se vio envuelto en la desaparición de su joven esposa en 1982 y la muerte de una amiga y un vecino ya en el 200. Él mismo se puso en contacto con los creadores del documental, Andrew Jarecki y Marc Smerling, para dar su punto de vista. Disponible en HBO España.

4. Making a murderer (2015). Se centra en el caso real de Steven Avery, acusado del asesinato de una fotógrafa en 2005. La serie demuestra que su culpabilidad no está clara y que el sistema americano tiene fallos. Los fans elaboraron sus propias teorías y hasta Obama se tuvo que pronunciar. Un auténtico fenómeno de una historia de prejuicios y mala praxis policial. Disponible en Netflix.

5. OJ Made in America (2016). El exjugador de fútbol americano ha sido el hombre del pasado año en la televisión americana. Con una miniserie de ficción y una serie documental, las cadenas han revisado todo el proceso que llevó a su detención y a sentarlo en el banquillo por el asesinato de su esposa. Un ejemplo de cómo el juicio mediático dividió a la sociedad al ser enfocado desde el racismo. Disponible en Movistar +.

