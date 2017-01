Curra Ripollés: "El gobierno tiene que aclarar si cesan a Trillo o no lo renuevan"

La portavoz de la "Asociación de Familias víctimas del vuelo ilegal Yak-42", Curra Ripollés, pide al Gobierno que aclare si Federico Trillo deja la embajada de España ante el Reino Unido porque le cesan o porque acaba su mandato". En una entrevista en Hoy por Hoy, Ripollés ha lamentado que de la comparecencia de Trillo "se deduzca que se va porque ha acabado su mandato de cuatro años y que en ningún caso su marcha se deba a que acepta que las cosas se hicieron mal".

"Hoy más que nunca es un clamor que Trillo nunca tuvo que ser embajador y no debería tener un cargo de esta responsabilidad", añade Ripollés tras el informe del Consejo de Estado que asegura que el accidente del Yak42 en el que murieron 62 personas se pudo haber evitado. "No fue un accidente, fue un vuelo ilegal, se permitió volar a un avión que no reunía las condiciones", concluye.

