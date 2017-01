Ramos: "Ha sido de los mejores partidos que he jugado aquí"

El Real Madrid cayó derrotado 40 partidos después, y, tal y como sucediese el pasado jueves, Sergio Ramos volvió a ser protagonista. El central del conjunto blanco inició la remontada hispalense marcando en su propia portería.

Lo que también volvió a repetirse en el postpartido, es que Ramos volvió a dar la cara tras el partido. El zaguero sevillano atendió a los medios de comunicación para dejar claro el sentir del vestuario.

El sevillano, analizó el duelo entre sevillistas y madridistas. "Sabíamos el partido que nos ibamos a encontrar, este estadio siempre es muy complicado. Se debe estar orgulloso del gran partido ha hecho el equipo. No hemos sabido manejar el encuentro en los últimos minutos. Dentro de lo malo, seguimos líderes, dependemos de nosotros y además estamos orgullosos de haber estado tantos partidos sin perder", afirmó.

De su gol en propia meta, Ramos no quiso hablar mucho al afirmar que primero debe ver las imágenes del tanto. "No he visto el gol todavía, tampoco hay que excusar a nadie ni señalar a nadie. Hay que estar orgullosos del partido que hemos hecho, pero no hemos sabido matar el partido".

A nivel individual, más allá del gol en su portería, el capitán blanco sacó pecho de su nivel. "Independientemente del gol en contra, creo que ha sido un grandísimo partido, de los mejores que he jugado aquí".

Por último, también habló de Jorge Sampaoli, al cual dio un abrazo antes del partido agradeciendo las palabras del argentino en rueda de prensa en la previa. "Siempre he dicho que me gusta la gente que tiene personalidad y que va de frente, Sampaoli ya lo demostró con Chile y está haciendo una gran labor aquí en el Sevilla. Han hecho una gran primera vuelta, pero ahora que viene lo fuerte vamos a ver los equipos que se mantienen arriba, pero es uno de los candidatos".

