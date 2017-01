"La diferencia con Cataluña es que hay nacionalistas y hay que vivir con ellos"

Este martes volverá a celebrarse la Conferencia de Presidentes Autonómicos a la que no acudirán ni Cataluña ni Euskadi. Una cita que para Javier Fernández, presidente asturiano, debería celebrarse todos los años “una o dos veces” y espera que se incluya en la reforma de la Constitución. “Debe haber relaciones multilaterales entre las Comunidades Autónomas”, defiende Fernández en ‘Hora 14’.

La ausencia de Cataluña es una de las claves de la cita de mañana, pero Fernández no cree que se deba conceder una financiación especial para Cataluña para diluir el independentismo. “El mejor encaje de Cataluña lo tenemos definido en Granada y la posición del PSOE es que haya una prestación similar de los servicios básicos en el conjunto de España y lo que hablamos es de cómo hacerlo efectivo porque los costes no son los mismos en todas las comunidades”, ha señalado Fernández, que cree que la única diferencia con Cataluña es que el peso que allí tiene el nacionalismo. “Hay que vivir con ellos”.

La situación en el PSOE

Fernández compatibiliza su cargo como presidente con el que ocupa en la gestora del PSOE, aunque para él lo de la gestora es algo “eventual” mientras que para el Principado fue elegido por los ciudadanos. Fernández ha reconocido que la decisión de Patxi López de presentarse a las primarias del PSOE le pilló por sorpresa. “A medias”, admite. “Patxi me lo dijo el propio sábado a la hora de comer. No descartaba que se presentara, quizá que lo hiciera en aquel momento fue una sorpresa relativa pero no cuestiono el momento”, ha señalado Fernández que no sabe si habrá algún otro candidato y ha admitido no saber de la intención ni de Pedro Sánchez ni de Susana Díaz.

