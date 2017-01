Guillermo Fernández Vara: "Patxi López tiene un perfil muy necesario en el PSOE"

Guillermo Fernández Vara cree que Patxi López, que el domingo anunció su candidatura a la secretaría general del PSOE, "tiene un perfil muy necesario" en el partido ya que es "difícil" no ponerse de acuerdo o no llegar a acuerdos con él.

El líder de los socialistas extremeños ha deseado en una entrevista en Hoy por hoy "toda la suerte del mundo" al diputado vizcaíno, al que ha definido como su "mejor amigo en política fuera de Extremadura".

López centró su discurso del domingo, con el que dio el pistoletazo de salida a su candidatura a la secretaría general socialista, en la necesidad de construir, desde la unión interna y la integración de cúpula y militancia, un nuevo proyecto de partido que lo reconstruya y lo haga recuperar su espacio ante una derecha que, a su juicio, "está imponiendo sus dogmas".

"La gente necesita votar para olvidar parte de lo que nos ha ocurrido, pero también es verdad que luego tenemos que ir a un congreso de unidad", ha explicado Fernández Vara. La gestora socialista anunció el pasado sábado que el XXXIX Congreso Federal del PSOE se celebrará los días 17 y 18 de junio.

El líder de los socialistas extremeños no rechaza la posibilidad de que, como es probable, varios candidatos se disputen en las elecciones primarias del próximo mes de mayo la secretaría general del partido. "Yo era de la idea de intentar buscar unidad, pero no rechazo en absoluto que haya más de un candidato (...) No me aparto de esa unidad de cara al congreso; sea cual sea el resultado de las primarias, sería muy bueno que luego fuéramos capaces de ir a un congreso de integración, donde el PSOE salga fortalecido y solamente pensando en ser el instrumento útil que siempre fue al servicio de los españoles", ha explicado.

Mayor implicación del Estado en la financiación de la dependencia

Preguntado sobre la financiación de la Ley de Dependencia, repartida entre el Estado y las autonomías, aunque estas últimas reclaman una mayor implicación del Gobierno central, Guillermo Fernández Vara se ha felicitado de que haya oportunidad de hablar sobre el tema en la Conferencia de Presidentes Autonómicos que se celebra mañana en el Senado: "Como mínimo hay posibilidad de que lo hablemos, cosa que hasta ahora no había sido posible en una reunión de este nivel".

"Cuando se puso en marcha la Ley de Dependencia en España, se hizo sobre la base de que hubiera una corresponsabilidad en el gasto entre el Estado y las comunidades autónomas. Ahora mismo la realidad española es absolutamente dispar, pero en la mayor parte de ellas hay una desproporción en la apuesta por parte de las comunidades autónomas respecto a lo que aporta el Gobierno de España", ha explicado el presidente de la Junta de Extremadura, que ha reclamado un "balance" de los 10 años de la puesta en marcha de la ley.

Comentarios