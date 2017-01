"El Sevilla está por encima de Monchi"

El director deportivo del Sevilla ha atendido a 'El Larguero' tan sólo un día después de la victoria sobre el Real Madrid y sumergido en un presente de lo más prometedor. Monchi lo secunda, no renuncian a nada. "Estamos en inferioridad respecto a Barcelona y Real Madrid pero no renunciamos a pelear por la Liga. Creo que el Sevilla la puede ganar si no se va a una puntuación muy alta".

El club ha vivido una época de cambio, una transformación que Monchi no tenía tan claro que fuera a ir bien. "Pensé que tras cinco jornadas estaríamos últimos. Era una apuesta difícil, pero era momento de arriesgar, de dar otro pasito más".

Monchi es una de las personas más envidiadas por los clubes gracias a su extraordinario acierto en materia de fichajes. Únicamente se arrepiente de uno: Lautaro Acosta, "la espina más grande que se me quedó". A su vez, desvela dos nombres de nivel internacional que estuvieron a punto de jugar con la elástica sevillista: Marcelo y Robin Van Persie.

Monchi junto a Pepe Castro en la presentación de Jovetic Getty Images

"Realmente hay pocas opciones de que venga Aleix Vidal, es un puesto que tenemos bien cubierto. Igual que donde juega Parejo, tenemos overbooking", desvela un director deportivo que afirma no tener urgencia en el mercado de fichajes pero que lo seguirá examinando.

Además, fue muy claro con la polémica que rodea su salida del Sevilla. "Yo tengo una idea. Me equivoqué en verano aireando algo que tenía que haber llevado de forma discreta. Yo no voy a romper mi contrato de manera unilateral, cuando salga será con una solución para ambas partes y si no, me quedo en el Sevilla", explica. "Tenemos que desmitificar la figura de Monchi, el Sevilla está por encima, la estructura está por encima, y es sólida, no depende de cuánto esté yo", reitera.

Sobre la polémica entre el Pizjuán y Sergio Ramos, fue escueto: "Hay que intentar que la próxima vez que venga todo sea más tranquilo. El Sevilla actúa contra los malos comportamientos".

