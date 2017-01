De verlo por la tele a querer "pasarle por encima"

La relación de Carlos Sainz hijo y Fernando Alonso ha pasado por varias fases. El piloto de Toro Rosso, protagonista de El Larguero junto con su padre, ha explicado cómo ha ido evolucionando el trato entre los dos pilotos españoles de la parrilla de Fórmula 1.

Todo empezó en 2004, cuando Fernando Alonso iba camino de ganar su primer Mundial. Sainz Jr. conoció un día a Fernando Alonso y ese día decidió que quería ser piloto de Fórmula 1. "Cuando cumplo diez años conozco a Fernando Alonso y como el que no quiere la cosa le digo a mi padre que uiero ser campeón del mundo, que quiero ser como Fernando Alonso", ha dicho el pequeño de los Sainz.

A partir de ahí Carlos Sainz empieza a trabajar para conseguir su sueño. Un sueño que le ha llevado de ver a Fernando Alonso por la tele a competir hombro con hombro con el que era su ídolo.

¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se gestiona? Carlos Sainz responde con total sinceridad: "Es una de las cosas que menos me he parado a pensar este año, cuando estoy en carrera no te das cuenta de que es Fernando Alonso, en el momento en el momento que me de cuenta flaquearé", ha admitido en El Larguero.

Para posteriormente explciar que obviamente sabe que es un McLaren y que sabe que es Fernando Alonso "pero mi cabeza no lo asimila, para mí es un McLaren que hay que pasar por encima", ha dicho entre risas. Por último ha bromeado con que cuando se ha tocado con Fernando Alonso le espetaba un "lo siento tío o un ¡Ah, eras tu!".

