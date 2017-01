Consejos para ahorrar en el recibo de la luz

La Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo ha abierto diligencias para averiguar las razones de los "sucesivos aumentos" del precio de los recibos de la luz. Este procedimiento se realiza, según la Fiscalía General del Estado, en defensa de la protección de los intereses de los consumidores. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que se van a adoptar una serie de medidas para incrementar la oferta de gas en el mercado y poder abaratar los precios. José Luis Sancha, autor del libro Presume de entender a fondo las facturas de la luz y el gas, y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, ha explicado en La Ventana a qué se debe realmente la subida del precio de la energía eléctrica y qué pueden hacer los consumidores para reducir la factura.

"El año pasado los precios eran más bajos", ha recordado el profesor Sancha, que ha achacado la subida al aumento de la demanda por la ola de frío, que ha coincidido con la subida de precios del gas y el carbón, así como con el mayor coste de la generación hidráulica por la escasez de recursos ante el bajo nivel de los pantanos. as energías más baratas (hidráulica, eólica o fotovoltaica) apenas aportan a la red. "Depende de la coyuntura, pero desde el año 2009 tenemos uno de los precios más caros de Europa. Es un 20% superior a la media de los países de la Unión Europea", ha detallado.

Para empezar a ahorrar es necesario saber qué contrato, qué modelo de contador y qué tipo de tarifa tenemos. "Si el consumidor tiene un contrato con un comercializador libre ha firmado unas condiciones fijas y no están sujetos a la subida. Si tiene contador inteligente le van a cobrar por lo que gaste cada hora, mientras que al que tenga contador analógico le van a aplicar el consumo estándar. Eso quiere decir que la empresa le va a adjudicar una cantidad pensando en el consumo que puede realizar en momentos determinados y a lo mejor en las horas punta no está en casa y no consume nada".

La cocina es la estancia del hogar donde más electricidad se gasta. Los electrodomésticos acaparan más de un tercio del gasto de la vivienda, un porcentaje que aumenta para aquellos que tienen vitrocerámica y calefacción eléctrica. En este sentido, algunos de los trucos para reducir el consumo sería "tener placas de inducción, bombillas LED, aprovechar el calor residual del horno, usar ollas a presión, contar con electrodomésticos eficientes y apagar las luces siempre que se pueda".

