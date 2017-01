Villar asegura ante el juez que es víctima de un “chantaje” y apunta a sus rivales y subordinados

“La Federación seguirá haciendo las cosas de este modo mientras sea presidente”. Durante tres horas y media Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha declarado como imputado en un juzgado de Majadahonda para defender el trato económico dado a clubes como el Recreativo de Huelva o el Marino de Tenerife para evitar que sus deudas económicas les llevasen al descenso.

En su declaración, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, Villar ha delegado a sus subordinados en la RFEF en la toma de las decisiones que cuestiona la investigación. “No he tomado ninguna decisión sobre estos temas y no me compete tomarlas”, ha dicho nada más empezar su declaración, apuntando rápidamente a dos personas: Jorge Pérez , su rival en las elecciones a la RFEF y entonces secretario general de la Federación, y Marcelino Maté, presidente de la comisión de clubes de Segunda B y también de la federación castellanoleonesa. Fueron ellos los que, según ha dicho, “dieron el visto bueno” a que se prestase dinero al Recreativo de Huelva para hacer frente a sus deudas y evitar el descenso, más de cien mil euros, asegurando también que cree que “obraron correctamente”.

Convencido de la legalidad de esta forma de actuar con el equipo onubense, ha asegurado que cree que Pérez y Maté "obraron correctamente", añadiendo que "este tipo de ayudas las han hecho con un montón de clubes", mientras que "otros no pueden ser ayudados, por ejemplo los que tienen deudas con jugadores". Entre estas ayudas ha citado al Atlético de Madrid, Logroñés o Sporting de Gijón, destacando también que el dinero invertido "no es dinero público", destacando más adelante que él "no es funcionario".

Ha asegurado también que estas ayudas no alteraron la competición ni han otorgado "ventaja competitiva" a los clubes beneficiados. Ha contestado a preguntas tanto de su abogado como del juez y de las dos fiscales anticorrupción, pero no a las del letrado Ismael Franco (ADR Abogados), representante del denunciante Miguel Galán.

Un chantaje y un despido

En su declaración, Villar ha descargado cualquier responsabilidad en Pérez y Maté y también ha tenido tiempo para cargar contra Miguel Ángel Galán, que como Pérez también aspira a arrebatarle la presidencia de la RFEF y que presentó esta querella que le ha llevado al juzgado: "Creo que todo esto es un chantaje", ha dicho, asegurando también que con este proceso judicial "ha hecho el trabajo sucio a otros precandidatos" a la presidencia de la RFEF, citando a Miguel Cardenal (exsecretario de Estado para el Deporte), Javier Tebas (presidente de La Liga) o el propio Jorge Pérez. Asegura que el querellante que Galán le ha exigido favores a cambio de retirar la denuncia, como por ejemplo participar en la junta directiva de la Federación, el pago de 240.000 euros o que interceda ante el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, Luis Rubiales, en otro proceso judicial.

Ángel María Villar ha acudido a los juzgados de Majadahonda acompañado de varios colaboradores, y la declaración de más de tres horas ha sido interrumpida varias veces, descansos en los que el presidente de la RFEF se ha mostrado sonriente y confiado. En su declaración también se ha referido al despido de Jorge Pérez como secretario general de la Federación a finales de octubre del año pasado, aunque desvinculándolo de este caso: ha explicado que Pérez ya no es secretario "por incumplimiento laboral, perdió la confianza en él por determinados actos contra la propia Federación", ha dicho.

Juan Padrón, vicepresidente de la RFEF, no ha acudido hoy a declarar.

Comentarios