Inquietud: falta de sosiego, desazón. Alboroto o conmoción.

Miedo: angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Recelo, aprensión.

El gobierno español admitía ayer por la mañana su "inquietud" por las primeras decisiones de Donald Trump, después de que el presidente de los Estados Unidos comenzara a desmontar la reforma sanitaria de Obama o que la versión en español de la página web de La Casa Blanca dejara de estar operativa.

Horas después, Trump retiraba a EE.UU. del tratado comercial con el Pacífico, un acuerdo (TPP) de once países promovido también por Obama. Y Trump anunciaba que renegociará el tratado de libre comercio con México y Canadá (NAFTA por sus siglas en inglés).

No sabemos si de la inquietud manifestada se ha pasado al miedo, al temor, pero algunos populares ya reconocen abiertamente que la llegada de Trump a la presidencia norteamericana no es una buena noticia en absoluto. "No para Europa, no para los demócratas", se lamentaba González Pons. También desde la oposición se ha advertido de los riesgos que conllevan determinadas decisiones del magnate no solo para la economía, sino para los derechos civiles alcanzados.

Y por último está José María Aznar, que advierte de la pérdida de fuelle del impulso reformista, una pérdida que puede traer "grandes brechas que amenazan fracturas en un país que se desvertebra social, territorial y políticamente", por no haber sabido ofrecer una respuesta correcta a la crisis económica. El expresidente a Estados Unidos, como pueden imaginar, pero las brechas, las inquietudes o los miedos son parecidos a uno y otro lado del Atlántico.

Canción : "Con el corazón"

: "Con el corazón" Artista : Chloé Bird

: Chloé Bird Año: 2015 Intervienen: José María Aznar



