'Star Wars' revela el nombre de su Episodio VIII ¿Quién es 'El último Jedi'?

Los creadores de la saga de películas 'Star Wars' han dado a conocer uno de los secretos mejor guardados de la compañía, el título del Episodio VIII. De manera sorpresiva y sin anuncio previo, las redes sociales de Star Wars confirmaban este lunes que el nombre de la nueva película será 'The Last Jedi' (El último Jedi).

Por el momento se desconoce el guion de la segunda aventura de esta tercera trilogía, que se estrenará el próximo 15 de diciembre a nivel mundial. No obstante, tras conocerse el título del nuevo episodio, muchos han sido los amantes de la saga de películas que han elaborado sus propias teorías. ¿Quién es el último Jedi? ¿Por qué el logo de esta nueva película es rojo?

¿Quién es el último Jedi?

Todas las teorías apuntan a Luke Skywalker. En numerosas ocasiones, el legendario Jedi ha sido considerado como el último Jedi después de la fatídica época del mal en la que los Sith acabaron con los portadores de la Fuerza. En el Episodio VI, 'El Retorno del Jedi', el carismático Yoda le confesaba al joven Skywalker que él sería el último Jedi en cuanto falleciera.

Mientras tanto, otros personajes como Wilhuff Tarkin también consideran que Luke es el último vestigio de los Jedi. Otro de las pistas que establecen a Skywalker como el último Jedi se pudo ver en los característicos créditos iniciales de Star Wars: El despertar de la fuerza', en el que se explica que la Primera Órden no cesará hasta encontrar a Luke Skywalker, el último Jedi, y destruirlo.

Por lo tanto, todo hace indicar a que este título ha sido creado en referencia al legendario Luke Skywalker. No obstante, no son pocas las voces que apuestan por Rey, la protagonista de 'El despertar de la fuerza', como el último Jedi. Algunas teorías explican que esta nueva entrega podía estar inspirada en el entrenamiento de Yoda y Luke Skywalker, quien ahora haría lo propio con su pupilo Rey.

El último candidato a convertirse en el último Jedi es Kylo Ren. El hijo de la princesa Leia y Han Solo, Ben Solo, es ahora un Caballero Ren cargado de dudas y con un fuerte conflicto interno. Por esa misma razón, el antagonista principal de la nueva trilogía podía retornar a la Fuerza y convertirse en 'El último Jedi' gracias a las presiones de su madre, la general Organa.

¿Por qué el logo de esta nueva película es rojo?

No son pocas las personas que se han hecho esa misma pregunta. Por norma general, la característica grafía de la saga de películas es de color amarillo. No obstante, en esta ocasión han apostado por el color rojo. De las siete películas de la historia principal y el primer spin off 'Rogue One', tan solo dos episodios han contado con la grafía roja.

Por una parte el 'Episodio III: La venganza de los Sith' y, por la otra, el 'Episodio VI: El Retorno del Jedi'. ¿Qué tienen en común estas dos películas? Que ambas finalizan una trilogía. En esta ocasión será la segunda película de la tercera trilogía, por lo que todavía quedará un noveno episodio para cerrar la historia de Rey.

Tanto en 'La venganza de los Sith' como en 'El Retorno del Jedi' se da el caso de que mueren personajes clave e importantes para la saga. El tercer episodio, estrenado en 2005, muestra la muerte de Padme, la madre de Luke y Leia, y la conversión de Anakin Skywalker a Darth Vader.

Mientras tanto, en el sexto episodio se dan las muertes de Yoda, el maestro de Luke Skywalker, y de Darth Vader. Por lo tanto, y pese a que todavía no se conoce nada sobre el guión de 'El último Jedi', esta película podría estar protagonizada por una muerte que sería clave para el transcurso de la historia.

Debido a ello, muchas han sido las personas que creen que esta película podría ser la última de Luke Skywalker, quien podría morir a manos del maestro Stroke o incluso de Kylo Ren. Ahora, tras conocerse el nombre oficial de la nueva película, los seguidores de la saga galáctica han empezado a desarrollar una gran cantidad de teorías que serán validadas o desechadas el próximo 15 de diciembre, fecha del estreno mundial de 'Star Wars: El último Jedi'.

