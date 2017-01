Manu Carreño: "Es un fracaso para el Madrid"

Eliminado de la Copa, en el Madrid toca ahora pensar en Liga y Champions. Se esfumó ayer en Balaídos de un plumazo la idea del triplete. Manu Carreño es claro al hablar de "fracaso". El director de 'El Larguero' fue rotundo anoche en el programa. "Si el Madrid gana a la Real se olvidará en parte este fracaso, que para mí es fracaso porque cuando salió en el sorteo la bolita y era Real Madrid-Celta, el favorito claro era el Madrid. En la trayectoria del club hay éxitos y fracasos y éste no es el fracaso más grande de la temporada, pero caer en cuartos de final de la Copa del Rey a doble partido ante el Celta me parece que es un fracaso para el Real Madrid. Aunque es verdad que posiblemente se olvide y no deje huella si las cosas van bien en Liga y Champions".

Carreño ensalzó también al Celta y a su entrenador en 'Hoy por hoy'. "Toto Berizzo, que mete por segundo año consecutivo al equipo en las semifinales de la Copa del Rey. Y no es casualidad. Eliminar al Real Madrid. Estar cerca de Europa en la Liga. Estar vivo en competición europea en la Europa League. Y jugar como juega. Porque lo mejor que se puede decir de este Celta es que da gusto ver sus partidos.

Sin estrellas como Nolito, que se fue al Manchester City de Guardiola. Sin Orellana, al que ha apartado el entrenador hace unos días. El segundo jugador más importante después de su bandera, de Iago Aspas, pero también con Guidetti, que es la alegría de ese vestuario. Con el capitán Hugo Mallo, que está que se sale. Con Cabral.

En definitiva, con un Celta que merece que hoy todos rindamos pleitesía a este fútbol. Porque es tan difícil en esta liga de los millonarios Real Madrid y Barça que alguien meta baza que hay que destacar a los Sevilla, Villarreal, por supuesto Atlético de Madrid que desde hace años ya viniendo dando guerra, y a este Celta de Berizzo, quien, por cierto, todavía no ha renovado. Y en Vigo andan preocupados. Es tan bueno que ya ha algún grande llamando a la puerta. Pero de momento que lo disfruten.

