Ramírez, en El Larguero: "Nunca hemos estado tan cerca de Jesé"

El presidente de Las Palmas ha confirmado en El Larguero que el acuerdo con el PSG está "más cerca que nunca" y que en las próximas 24 horas sabrán para bien o para mal la resolución del culebrón de este mercado de invierno.

Las negociaciones, ha explicado el presidente, no estánsido fáciles. No obstante, el conjunto canario no podía pagar el porcentaje de salario que exigía el PSG, cosa que sí puede hacer el resto de equipos que pretenden al canario. En ese sentido parece que la última oferta de Las Palmas que te avanzamos el miércoles en la Cadena SER ha sido la definitiva para conseguir el visto bueno del PSG de Emery.

La clave de toda la operación está en Jesé, que como te adelantamos en El Larguero, le dio el sí a Las Palmas y solo a Las Palmas. El jugador canario quiere volver a casa y parece que, tras lo dicho por el presidente en El Larguero, su deseo está más cerca que nunca.

