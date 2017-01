Los Planetas vuelven con 'Espíritu olímpico' y anuncian disco para marzo

Los Planetas, el grupo más influyente del indie español, pone hoy a la venta material nuevo: Espíritu olímpico. Un 7" que incluye dos canciones y que, además de poder escucharse en plataformas como Spotify, también puede comprarse en formato CD (5,99) o vinilo (9,99). Pero esto es solo el principio porque ya han anunciado que su nuevo disco saldrá en marzo.

Aunque J y los suyos han seguido tocando en directo y desarrollando proyectos paralelos, como el Grupo de Expertos Solynieve, o colaboraciones con artistas como Soleá Morente, lo cierto es que no publicaban canciones inéditas desde el disco Una ópera egipcia (2010), el más flamenco de su discografía.

Parece que los granadinos, autores de himnos como Un buen día, Pesadilla en el parque de atracciones o Qué puedo hacer, van a mantenerse en la línea del indie guitarrero con toques de distorsión. La canción que da nombre a su nuevo sencillo, Espíritu olímpico, son cuatro minutos muy Los Planetas, tanto en la melodía como en la letra: "Gitana, si me quisieras, yo te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera [...] Ninguno podrá quererte como yo te estoy queriendo". Incluye algunos arreglos de órgano, eso sí, y también coros de La Bien Querida, a quien ya habían recurrido en temas como No sé cómo te atreves o La veleta.

El segundo corte de este nuevo 7" se llama Voy a por tabaco y, de entrada, suena mucho más oscuro. Con tintes de balada progresiva que se va desarrollando poco a poco, J canta desde el dolor y la melancolía de una ruptura: "Voy a dejar de hacerte sufrir y a envolverme en el polvo de los caminos. No vas a verme más por aquí hasta que se me olvide lo que me has dicho".

